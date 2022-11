S’ils restaient sur quatre victoires consécutives, les Wolves n’enthousiasmaient pas vraiment leurs fans. Leur série était en partie liée à des adversaires affaiblis, et le public exprimait son mécontentement par rapport au niveau affiché par ses joueurs. Au point même d’agacer Rudy Gobert…

La victoire convaincante face aux Pacers (115-101), qui enchaînaient également les victoires, a donc de quoi faire plaisir à Chris Finch. « Je viens de le dire aux gars : c’est notre meilleure performance de la saison, sans aucun doute ! » a ainsi lâché l’entraîneur, dont l’équipe a réintégré le Top 8 de l’Ouest (10 victoires – 8 défaites).

Et pour cause, avec un cinq majeur au diapason, entre 15 et 23 points, dont trois « double-double » pour D’Angelo Russell (15 points, 12 passes), Rudy Gobert (21 points, 16 rebonds) et Karl-Anthony Towns (23 points, 11 rebonds, 8 passes), les Wolves ont dominé leur sujet face à une équipe des Pacers pourtant sur une belle dynamique.

« C’est très, très plaisant », reprend Chris Finch dans le Star Tribune. « Une excellente performance de l’équipe. Les gars ont été concentrés du début à la fin. On espère que c’est un pas de plus dans la bonne direction, avec encore beaucoup d’autres à réaliser. »

Un cinq de départ vraiment majeur

Tous à 50% de réussite, les titulaires de Minny commencent peu à peu à trouver une alchimie collective. Alors qu’il n’avait pas eu un seul tir au match précédent, Rudy Gobert a cette fois été bien alimenté en bons ballons sous le cercle. Même Anthony Edwards a réussi à trouver la « Stifle Tower » près du panier…

« On comprend la valeur de Rudy des deux côtés du terrain. Il est une immense menace au cercle. Il attire beaucoup de fautes. Il est énorme pour nous défensivement. Tout ça prend du temps [à se mettre en place] », précise d’ailleurs Chris Finch. « À chaque fois que les titulaires jouent ensemble, ils sont de mieux en mieux. [Hier] soir, ils ont été vraiment très bons collectivement. »

Pas forcément super convaincants lors de leurs quatre précédentes victoires, avec des écarts qui ont fondu comme neige au soleil en dernier quart, les Wolves ont cette fois réussi à s’imposer avec beaucoup plus de sérénité face aux Pacers. Grâce notamment au travail de sape réalisé par Jaden McDaniels (18 points, 4 contres, 3 passes) sur Tyrese Haliburton, tenu à 4/15 aux tirs (mais tout de même 14 passes décisives) pour seulement 10 points.

« Jaden est un sacré talent », souffle Austin Rivers. « Je ne me rendais pas compte à quel point il était bon jusqu’à ce que je joue avec lui. Je savais qu’il était bon, mais en jouant avec lui, j’ai vu des trucs assez hallucinants. Il a des qualités qu’on ne peut pas enseigner. Jaden est un énorme joueur, un titulaire en puissance dans 99% de la NBA. C’est un très gros joueur. »

Concentrés de bout en bout

Si ses 11 points, 3 rebonds de moyenne ne vont pas vous mettre sur votre séant, jaden McDaniels est bel et bien un des joueurs clés du système Wolves avec sa polyvalence et sa longueur pour compléter la raquette XXL formée par Rudy Gobert et Karl-Anthony Towns. Une paire intérieure qui trouve ses repères au cœur de l’hiver.

« C’est vraiment plaisant d’avoir à donner le ton à chaque match », confirme Rudy Gobert. « J’ai trouvé que Karl avait fait du très bon travail et j’ai essayé d’être plus agressif [offensivement]. »

À 60% aux tirs (47/78) contre 38% pour les Pacers (37/96), Minnesota a réussi à maintenir sa pression défensive tout au long du match, faisant la différence de manière définitive en troisième quart, avec 9 points d’affilée pour KAT. Tout le monde s’est relevé les manches en défense, même D’Angelo Russell (avec 3 interceptions).

« Du début à la fin, on pouvait sentir qu’on était la meilleure équipe », conclut Austin Rivers. « Alors qu’en début de saison, on était beaucoup plus victimes des vents changeants, un peu plus désordonnés, [hier] soir, on a été constant de bout en bout. La précision était là, la concentration était là. »