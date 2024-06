Rudy Gobert tacle le public de Minnesota

Avec quatre victoires de suite, les Wolves ont retrouvé des couleurs ces derniers jours. C’est encore fragile, car le calendrier a aidé, mais les succès sont là et c’est le plus important pour l’instant.

Car sur la forme, c’est encore moyen. La dernière victoire contre Miami a montré les limites de l’équipe, avec une première période manquée. Le public a donc affiché son mécontentement, comme il l’a déjà fait plusieurs fois.

« Je n’apprécie pas que des gens viennent pour nous huer », regrettait Rudy Gobert pour The Athletic. « Quand on est un fan, on doit supporter son équipe dans les bons et les mauvais moments. Si on nous soutient dans les moments durs, on va adorer ça. Aucune équipe dans l’histoire de la NBA n’a connu que de grands moments. Donc si on vient pour ne pas nous soutenir dans les moments compliqués, alors restez chez vous. »

N’est-ce pas une attitude logique de la part des spectateurs du Target Center qui sont déçus du niveau de jeu des Wolves cette saison, par rapport aux grosses attentes de l’intersaison ?

« Je m’en fiche », répond le Français. « Je n’ai jamais connu ça auparavant. J’estime qu’on doit être sifflé quand on est vraiment, vraiment pas bien. Quand j’étais à Utah, en neuf saisons, je me souviens que de quelques moments où on a été hué. »

C’est donc l’impatience des fans de Minnesota que le triple défenseur de l’année regrette.

« Les choses ne vont pas toujours tourner dans le bon sens. La saison est longue et il peut se passer beaucoup de choses », rappelle le pivot All-Star. « On ne peut pas siffler dès qu’une équipe adverse a un temps fort. On n’a pas besoin de ça et on attend autre chose. Dans le même temps, on est reconnaissant envers nos fans. Mais c’est une mentalité. C’est pourquoi j’apprécie qu’ils nous encouragent quand on gagne, mais j’espère aussi qu’ils vont nous soutenir dans les moments difficiles. »

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 UTH 45 10 48.6 0.0 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 UTH 82 26 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 UTH 61 32 55.9 0.0 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 UTH 81 34 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 UTH 56 32 62.2 0.0 68.2 3.0 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 UTH 81 32 66.9 0.0 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 UTH 68 34 69.3 0.0 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 UTH 71 31 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 2021-22 UTH 66 32 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6 2022-23 MIN 70 31 65.9 0.0 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 3.0 0.8 1.7 1.4 13.4 2023-24 MIN 76 34 66.1 0.0 63.8 3.8 9.2 12.9 1.3 3.1 0.7 1.6 2.1 14.0 Total 757 30 65.5 0.0 63.9 3.4 8.4 11.8 1.3 2.7 0.7 1.7 2.1 12.7

