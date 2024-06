Tyronn Lue veut que Norman Powell soit 6e homme de l’année

Après avoir débuté la saison dans le cinq, Norman Powell est désormais 6e homme aux Clippers. Et ça marche pour lui puisqu’il tourne à 13.7 points par match depuis le début de la campagne, et carrément 16.2 points depuis 10 rencontres. Lors de la dernière sortie de Los Angeles, face au Jazz, il a même inscrit 30 points en 28 minutes…

« Comme je l’ai déjà dit, être 6e homme de l’année, ça devrait être son but, et il a une belle opportunité de le faire, en marquant 30 points en 15 tirs en sortie de banc » expliquait Tyronn Lue. « Il est très efficace. Et on a besoin qu’il joue bien, surtout avec les blessés, parce qu’il a haussé son niveau, et il joue bien pour nous. »

Comme Darvin Ham avec Russell Westbrook, Tyronn Lue a donc déjà commencé la campagne pour son joueur. Un moyen aussi de lui faire accepter ce rôle de remplaçant dans un effectif très dense…

« Si je suis dans la course et que je gagne, tant mieux, mais je pense que l’objectif principal est toujours d’aider l’équipe à gagner et d’être la dernière équipe debout à la fin de l’année », répond l’intéressé. « C’est mon objectif principal, et tout ce que vous pouvez obtenir en chemin, c’est du bonus. »

Mal à l’aise en début de campagne par rapport à son rôle dans l’équipe, notamment vis-à-vis de tous les autres arrières/ailiers, Norman Powell a pu compter sur Tyronn Lue pour le remettre en selle.

« Tout le staff, la franchise et mes coéquipiers me disent toujours de penser au prochain shoot. Il (Lue) me dit toujours de garder la tête haute et d’arrêter de m’en faire. Cela venait simplement de la pression que je m’impose, de mon désir de briller, du temps que je passe à travailler sur mon jeu et des attentes que je me suis fixées. »

L’honnêteté de son entraîneur est ainsi primordiale aux yeux de l’ancien des Raptors et des Blazers.

« J’aime le fait qu’il n’édulcore pas la situation et qu’il soit direct et franc avec moi, par rapport aux attentes, de sorte que je n’ai rien à deviner ou à comprendre par moi-même », conclut Norman Powell. « Il a été direct. Je sais que je suis un élément important de cette équipe et qu’ils ont besoin de moi. »

Norman Powell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 TOR 49 15 42.4 40.4 81.1 0.3 1.9 2.3 1.0 1.2 0.6 0.7 0.2 5.6 2016-17 TOR 76 18 44.9 32.4 79.2 0.3 1.9 2.2 1.1 1.7 0.7 0.9 0.2 8.4 2017-18 TOR 70 15 40.1 28.5 82.1 0.2 1.5 1.7 1.3 1.6 0.5 0.9 0.2 5.5 2018-19 TOR 60 19 48.3 40.0 82.7 0.3 2.1 2.3 1.5 1.6 0.7 1.1 0.2 8.6 2019-20 TOR 52 28 49.5 39.9 84.3 0.5 3.2 3.7 1.8 2.1 1.2 1.5 0.4 16.0 2020-21 * All Teams 69 32 47.7 41.1 87.1 0.6 2.5 3.1 1.9 2.3 1.2 1.7 0.3 18.6 2020-21 * TOR 42 30 49.8 43.9 86.5 0.5 2.6 3.0 1.8 2.3 1.1 1.8 0.2 19.6 2020-21 * POR 27 34 44.3 36.1 88.0 0.9 2.4 3.3 1.9 2.3 1.3 1.6 0.4 17.0 2021-22 * All Teams 45 32 46.1 41.9 81.1 0.4 2.8 3.2 2.1 2.4 0.9 1.5 0.5 19.0 2021-22 * POR 40 33 45.6 40.6 80.3 0.4 2.9 3.3 2.1 2.3 1.0 1.6 0.4 18.7 2021-22 * LAC 5 25 50.8 54.2 85.7 0.6 2.2 2.8 2.8 2.8 0.4 1.4 0.8 21.4 2022-23 LAC 60 26 47.9 39.7 81.2 0.4 2.5 2.9 1.8 2.1 0.8 1.7 0.3 17.0 2023-24 LAC 76 26 48.6 43.5 83.1 0.2 2.4 2.6 1.1 1.8 0.6 0.9 0.3 13.9 Total 557 23 46.8 39.4 82.8 0.4 2.3 2.6 1.5 1.9 0.8 1.2 0.3 12.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.