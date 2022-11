Sixième homme de l’année : Darvin Ham lance déjà la campagne pour Russell Westbrook

Anthony Davis a commencé l’action en contrant Jonas Valanciunas sous le cercle. Russell Westbrook a hérité du cuir pour lancer la transition et mettre sur orbite le même « AD » en « alley-oop ». Alors Russ a mis ses doigts autour des yeux en guise de lunettes imaginaires, comme pour appuyer sa vision du jeu.

Quelques possessions plus tôt, il avait déjà distribué une merveille de passe à une main, la gauche, vers un Troy Brown Jr. coupant au cercle en semi-transition. Au moment de regagner son banc, le meneur tapait énergiquement dans la main de Darvin Ham. Surmotivé, survolté.

L’ancien MVP a montré son meilleur visage cette nuit face aux Pelicans. De nouveau utilisé en 6e homme, il a fait une entrée en jeu remarquée en première période. En particulier dans le second quart-temps, où les Californiens ont creusé l’écart avec un 12-0.

« On a été traînés dans la boue plus tôt dans le match. Il est rentré et nous a donné un énorme coup de jus. Il a vraiment posé son empreinte sur le match, d’une manière positive et productive », qualifie Darvin Ham, dont le meneur remplaçant a bien combiné avec LeBron James sur plusieurs séquences.

« Phénoménal » depuis trois matchs

On retient son 3-points en « catch-and-shoot » dans le corner et sa finition au cercle en transition – validée après un contre illégal de Zion Williamson – après deux caviars du « King ». Ce dernier a été récompensé par son meneur avec une passe à terre après « pick-and-roll » terminé par un gros dunk, sans beaucoup d’opposition des Pelicans.

En 25 minutes de jeu, le meneur a cumulé 13 points (6/10 aux tirs dont 1/4 de loin), 9 passes et 7 rebonds. « Croyez-moi, Russ a fait un sacré match. Sur les trois derniers matchs, il a été phénoménal », poursuit son coach en référence au changement de statut du joueur, de titulaire à 6e homme.

Il avait commencé par un match à 18 points (6/17) sur le parquet des Wolves, puis une sortie beaucoup plus convaincante face aux Nuggets (18 points, 8 rebonds, 8 passes et surtout +18 en étant en jeu).

Benchbrook in 3 games: 13 PTS | 7 REB | 9 AST | W

18 PTS | 8 REB | 8 AST | W

18 PTS | 8 REB | 3 AST | L Shooting 46% and is a +22. pic.twitter.com/jIHf78CkkN — StatMuse (@statmuse) November 3, 2022

Il n’en faut pas davantage pour que Darvin Ham confie déjà : « L’un de mes objectifs, égoïstement, est de le faire entrer dans la conversation pour le trophée de 6e homme de l’année à un moment donné. Et pourquoi ne pas commencer maintenant ? »

Faire avec les prises de risque

Après seulement sept matchs disputés, il est beaucoup trop tôt pour démarrer cette conversation, qui pourrait aider Russell Westbrook à mieux accepter son nouveau rôle. Mais un tel « objectif » affiché, malgré les changements de rotation possibles évoquées par le coach, sous-entend que le meneur est bien parti pour occuper ce rôle un moment.

L’intéressé n’a pas été interrogé sur ces perspectives. Dans une conférence de presse expéditive, il a fini par lâcher : « J’essaie simplement d’être moi-même, d’avoir un impact des deux côtés du terrain, de défendre à un haut niveau et faire ce que je fais de mieux ballon en main. »

En tant pis si les pertes de balle – six cette nuit – sous toujours là. Cela n’inquiète pas Darvin Ham.

« Je lui ai dit que j’aimais son énergie, son agressivité et que je me fichais des ‘ballons perdus sur des prises de risque utiles’. Il essaie de faire les choses correctement, exactement ce que je demande à l’équipe. Tirs ratés, mauvaises passes… Peu importe, il faut penser à l’action suivante. Quand ce n’est pas le cas, cette action dont tu ne te remets pas mentalement peut engendrer trois ou quatre mauvaises actions de plus. Donc je l’encourage et lui dis de ne pas s’inquiéter pour celle-ci et de penser à la suivante » conclut ainsi le technicien.