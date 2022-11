Pendant plus de trois quart-temps, De’Aaron Fox avait pris le dessus sur Ja Morant. Pour son retour, le meneur des Grizzlies affichait ainsi son activité habituelle, mais également du déchet.

Avant qu’il ne revienne en jeu dans le quatrième quart-temps, il en était ainsi à 15 points à 5/12 au tir, 7 rebonds, 6 passes et 5 balles perdues. En face, son homologue des Kings était beaucoup plus propre, avec 28 points à 10/19 au tir, 8 rebonds, 5 passes, 4 interceptions et aucune balle perdue…

Sacramento maîtrisait le match et se dirigeait vers un septième succès consécutif, une première depuis l’ère Webber/Stojakovic. Sauf que les Kings et leur meneur ont paniqué dans le final, manquant de peu la catastrophe.

« Ces deux dernières [victoires] n’étaient pas belles, mais vous savez, il y a des matchs comme ça en NBA et la chose la plus importante est d’aller chercher cette victoire », a réagi Domantas Sabonis. « Ce n’était pas notre plan de match. J’ai l’impression que c’est arrivé comme ça. Ils nous ont fait nous précipiter. C’était une première pour nous dans ce genre de situation et nous allons regarder le film, nous améliorer et être prêts la prochaine fois. »

Habitués aux défaites, les Kings découvrent en effet la gestion des fins de match avec de l’avance. Ça demande un apprentissage, mais l’énergie dégagée par ce groupe, menée par un De’Aaron Fox (32 points, 8 rebonds, 6 passes, 4 interceptions) qui a rejoint l’élite à son poste, n’a rien à voir avec celle des années précédentes.