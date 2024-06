Les Kings décrochent une septième victoire consécutive à Memphis !

Malgré le retour de Ja Morant (34 points, 7 rebonds, 6 passes), les Grizzlies sont tombés face à des Kings très en forme, puisque les troupes de Mike Brown décrochent leur septième victoire consécutive dans le Tennessee !

Ce n’était plus arrivé aux Kings depuis 2004. C’était l’époque des Chris Webber, Peja Stojakovic et Mike Bibby..

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le troisième quart-temps de Sacramento. Guidés par De’Aaron Fox, qui y a inscrit 13 points, les Kings ont pris le large au retour des vestiaires, en haussant le ton en défense. Avec Domantas Sabonis comme tour centrale, et une grosse activité générale en défense, les Californiens ont mis la main sur le match.

– Un hold-up raté de peu… Avec encore une dizaine de points d’avance à l’entrée des trois dernières minutes, les Kings semblaient tranquillement se diriger vers un septième succès de rang. Mais De’Aaron Fox et compagnie ont commencé à paniquer face à l’énergie du désespoir adverse, perdant des ballons et prenant des tirs trop compliqués afin de tuer le match. Sur une ultime faute de De’Aaron Fox, dans les dernières secondes, Ja Morant a même eu trois lancers pour arracher la prolongation. Il a raté le premier et Sacramento pouvait souffler.

– Le manque de shooteurs se fait sentir à Memphis. Desmond Bane blessé, c’est quasiment un tiers des 3-points qui s’envolent pour les Grizzlies. Ça s’est senti cette nuit avec un 8/30 dans l’exercice (27%) et un manque d’alternance qui a permis aux Kings de limiter les dégâts dans leur raquette.

TOPS/FLOPS

✅ De’Aaron Fox. Le meneur des Kings confirme match après match qu’il a rejoint l’élite à son poste. Il a joué les yeux dans les yeux avec Ja Morant, même s’il a manqué de maîtrise en toute fin de match pour plier l’affaire.

✅ Harrison Barnes. À ses cotés, c’est ainsi Harrison Barnes qui a été important dans le « money-time », pour permettre aux Kings de ne pas s’écrouler. « Il nous a vraiment calmés dans la dernière ligne droite », a confirmé Mike Brown. « De toute évidence, nous avons perdu la tête sur le terrain. On devenait fous, et Harrison a réalisé quelques grosses actions dans la dernière ligne droite. »

⛔ Les lancers-francs de Ja Morant. Malgré un peu de déchet car il était attendu dans la raquette, le meneur a failli réaliser le hold-up. Il en a même eu l’occasion avec trois lancers-francs pour égaliser dans les dernières secondes. Mais il n’était pas réglé sur la ligne, et son premier raté a finalement offert la victoire aux Kings. Son 9/15 final dans l’exercice coûte cher, alors que Memphis a laissé 11 lancers-francs en route…

LA SUITE

Memphis (10-8) : les Grizzlies reçoivent les Pelicans vendredi (02h00)

Sacramento (10-6) : les Kings se rendent chez les Hawks en back-to-back (01h30)

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.