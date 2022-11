Stephen Curry, Shaquille O’Neal et d’autres athlètes attaqués en justice pour leur promotion de FTX

L’incroyable faillite de FTX a de lourdes conséquences. Pour le monde des cryptomonnaies, pour des millions de clients qui ont perdu gros, et pour le monde du sport, que l’entreprise avait sponsorisé en masse.

Miami doit trouver un nouveau sponsor pour sa salle, quelques mois seulement après avoir placé le logo de FTX.

Quant aux nombreux athlètes qui ont fait de la publicité pour l’entreprise de Sam Bankman-Fried, ils sont cités avec l’ancien patron de la société dans une action collective entamée en Floride.

« La plateforme FTX, trompeuse et défaillante, était basée sur de fausses affirmations et une conduite trompeuse », explique la plainte, qui ajoute que le « schéma frauduleux de FTX était conçu pour profiter d’investisseurs non avertis de tout le pays, qui utilisent des applications mobiles pour faire leurs investissements. »

C’est pour ça que Tom Brady, Stephen Curry, les Golden State Warriors, Shaquille O’Neal, Udonis Haslem, David Ortiz, Naomi Osaka et d’autres athlètes qui ont fait la promotion de FTX sont cités.

« Les dirigeants de FTX étaient des génies du marketing et ils savaient qu’un schéma de Ponzi aussi massif et encore plus grand que celui de Madoff ne pouvait réussir qu’avec l’aide et la promotion des célébrités et influenceurs les plus célèbres, respectés et appréciés », expliqué Adam Moskowitz, l’avocat qui a déposé la plainte.

Même si on est toujours dans l’univers des cryptomonnaies, l’affaire semble très différente de celle d’EthereumMax, qui avait vu Paul Pierce et d’autres stars « booster » la valeur d’une cryptomonnaie dans une opération de « pump and dump » assez claire. Pour FTX, qui avait jusqu’à peu une très solide réputation, Stephen Curry et compagnie ont surtout été utilisés, et payés, par une entreprise qui s’est révélée avoir des comportements frauduleux.