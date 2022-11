La plateforme de cryptomonnaies FTX en faillite, le Heat va changer le nom de sa salle

Jimmy Butler et les siens ne joueront bientôt plus au sein de la FTX Arena. La société américaine, une des plus importantes plateformes d’échanges de cryptomonnaies, a en effet engagé la procédure pour se placer en faillite. Dans le même temps, elle a annoncé la démission de son directeur général, Sam Bankman-Fried.

Conséquence directe : le Heat, qui a qualifié ces rapports « d’extrêmement décevants », entend renommer sa salle. La franchise a déclaré son intention de prendre « immédiatement des mesures pour mettre fin à nos relations commerciales avec FTX », en trouvant « un nouveau partenaire pour les droits d’appellation de l’arène ».

La déroute de l’entreprise est liée à des révélations, faisant état d’une mauvaise gestion par FTX des fonds de ses clients, ainsi que d’enquêtes engagées par les autorités américaines sur la mauvaise santé financière du groupe.

Pour mémoire, la franchise floridienne avait signé l’an dernier un contrat de « naming » de 19 ans avec cette société, moyennant 135 millions de dollars. Après un paiement initial de 14 millions de dollars, FTX devait effectuer un versement de 5.5 millions de dollars en janvier. Ce n’est que le mois dernier que le logo de la plateforme de trading des cryptomonnaies avait été formellement installé sur le toit de la salle.

On rappelle aussi que FTX a conclu de nombreux accords dans le monde du sport. L’entreprise avait ainsi signé des partenariats avec Shaquille O’Neal, Tom Brady, Stephen Curry, Naomi Osaka, les Golden State Warriors, la MLB et donc le comté de Miami, afin de mettre son nom sur la salle du Heat jusqu’en 2040.