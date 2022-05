Paul Pierce parmi les stars visées dans une plainte sur les arnaques financières aux cryptomonnaies

« Je n’ai pas besoin de toi, ESPN. J’ai EthereumMAX. J’ai fait plus d’argent avec cette cryptomonnaie ce dernier mois qu’avec toi durant toute l’année dernière. Allez-voir par vous-même. »

Viré par ESPN en avril 2021, suite à un live Instagram avec des stripteaseuses, Paul Pierce plongeait un mois plus tard dans le monde des cryptomonnaies, avec plusieurs tweets à destination de ses millions d’abonnés.

Le problème, c’est qu’il a un peu oublié d’expliquer pourquoi il se lançait dans cet univers…

Une plainte, relayée par le New York Times, explique ainsi que de multiples stars (Logan Paul, Kim Kardashian, Floyd Mayweather, Paul Pierce…) ont ainsi profité de leur notoriété pour pratiquer du « pump and dump », « une technique de manipulation de marché qui consiste à faire monter artificiellement le prix d’une action (pump) dans le but de revendre (dump) ces actions avec une forte plus-value ».

Six millions de dollars en quelques jours ?

Selon la plainte, Paul Pierce aurait ainsi reçu 15 billions de tokens EthereumMax afin d’en faire la promotion sur ses réseaux sociaux. Un cadeau qu’il n’a évidemment pas mentionné dans ses différents messages.

Lorsqu’il a posté ses tweets, le 26 mai 2021, les tokens EthereumMax ne valaient quasiment rien, mais grâce à la promotion de Paul Pierce et de Kim Kardashian, notamment, leur valeur a explosé en quelques heures, passant de moins de 0,000000000001 à 0,0000004184 dollar en deux jours. Difficile de voir ce que ça représente à l’échelle d’un token, mais lorsqu’on en a 15 billions, soit 15 million de millions (15 000 000 000 000), ça fait passer la valeur totale des actifs d’environ 15 dollars à plus de 6 millions de dollars…

Selon la plainte, Paul Pierce a donc rapidement revendu ses tokens lorsqu’ils étaient à leur valeur maximale, et il aurait ainsi empoché plusieurs millions de dollars en échange de quelques tweets.

Aujourd’hui, les tokens EthereumMax ne valent quasiment plus rien et les investisseurs ont décidé de porter l’affaire devant la justice, estimant que les célébrités les ont dupés en mettant en avant une cryptomonnaie sans mentionner leurs liens financiers avec celle-ci, afin d’obtenir des réparations financières.