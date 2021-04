Télévision : Paul Pierce viré d’ESPN après un live Instagram avec des stripteaseuses

Les réseaux sociaux peuvent être un gros problème pour les basketteurs, en activité ou pas. Alors que Kevin Durant a été mis à l’amende pour des insultes privées sur Instagram, Paul Pierce a carrément été viré par ESPN à cause d’un live sur le réseau social, où « The Truth » se filmait lors d’une partie de poker entre amis.

Le problème, c’est surtout que le champion 2008 tenait à montrer à ses fans les stripteaseuses qui se trémoussaient sur le sol, alors que Paul Pierce et ses amis leur lançaient des billets…

Dans la foulée, et alors que la vidéo circulait de plus en plus, ESPN décidait de casser le contrat de l’ancien joueur des Celtics, qui intervenait sur la chaîne depuis 2017, notamment lors de l’émission « The Jump ». Pas de quoi inquiéter le retraité, qui a répondu par une courte vidéo en riant, annonçant de « grandes choses » à venir.