Kevin Durant présente ses excuses après un nouveau dérapage sur Twitter

La gestion des réseaux sociaux par Kevin Durant reste une énigme. Après ses faux comptes, voilà en effet l’ailier des Nets de nouveau dans la tourmente pour une prise de bec avec l’acteur Michael Rapaport, qui a publié des conversations privées sur Twitter où KD l’insulte copieusement et le menace, notamment la veille de Noël.

Pourquoi le comédien de « La Guerre à la maison », devenu un expert du « trolling » sur les réseaux sociaux ou dans les radios et podcasts américains dédiés aux sports, a-t-il décidé d’exhumer ces conversations ? Impossible à dire, mais c’est intervenu le jour où sa plainte en diffamation contre Bartool Sports a été rejetée.

Ça met en tout cas à nouveau Kevin Durant dans une position embarrassante, car il utilise un paquet de termes homophobes et sexistes pour s’en prendre à Michael Rapaport, qui lui reprochait d’avoir notamment été « trop sensible » lors d’une interview d’après-match avec l’équipe de TNT, dont Shaquille O’Neal et Charles Barkley.

Des sanctions de la part de la NBA ?

Actuellement à l’infirmerie, le joueur de Brooklyn a d’abord expliqué sur Twitter que lui et Michael Rapaport se parlaient toujours de cette façon, voire pire. Face à la presse, il a par contre présenté ses excuses, même s’il semble surtout regretter que la conversation ait été rendue publique…

« Je suis désolé que les gens aient vu le langage que j’ai utilisé. Ce n’est pas vraiment ce que je veux que les gens voient et entendent de moi, mais j’espère pouvoir passer outre et retourner sur le parquet ».

Steve Nash a pour sa part confirmé que le club avait discuté avec Kevin Durant par rapport au langage employé. Reste désormais à voir si la NBA prendra des sanctions, même s’il s’agit d’une conversation privée.