Auteur de son meilleur match cette saison, Myles Turner a impressionné Rick Carlisle

« C’était l’un de ses matchs les plus marquants depuis que je suis ici. » Arrivé dans l’Indiana en 2021, Rick Carlisle a été impressionné par la prestation de Myles Turner, cette nuit face aux Pelicans. Dans la victoire, la quatrième de son équipe en cinq matchs, le pivot a enregistré ses meilleures performances de la saison aux points (37) et aux rebonds (12).

Son coach estime qu’il a suivi un plan de jeu « simple ». « Quand ils ont switché sur lui, il s’est mis en place pour être servi et les punir à l’intérieur. Il n’a rien fait à contre-nature ou qu’il n’était pas capable de faire. Lorsque tu joues ton jeu en t’appuyant sur tes points forts, tu peux être extrêmement confiant, très sûr de toi et avoir beaucoup de réussite », rappelle le coach dont l’intérieur ne disputait que le cinquième match de sa saison.

De l’adresse à 3-points

Le pivot explique son énorme sortie par ses facilités à remonter le terrain. « Lorsque je suis en transition, je sais que je suis plus rapide et plus vif que beaucoup d’autres grands », juge Myles Turner qui a par exemple pris de vitesse Jonas Valanciunas après une poussée de tempo de Tyrese Haliburton. Auteur d’un dunk sur cette action, il ajoute : « Même si je ne suis pas servi, un extérieur va avoir le ballon parce que cela va forcer l’aide en défense. »

Le géant n’a pas fait que marquer des points facile en transition. En plus des remarquables passages aux lancers-francs (11/11), symboles de son agressivité vers le cercle, il a planté quatre paniers à 3-points (4/7 longue distance et 11/18 au global).

« Il a été bon pour observer ce que la défense faisait. Il est cérébral dans ce sens. Avec sa capacité à étirer le jeu et à tirer à 3-points lorsqu’ils couvrent le porteur du ballon, nos adversaires sont en difficulté avec lui », analyse T.J. McConnell.

1000 contres en carrière

En plus de sa performance offensive, l’intérieur, qui brille par son irrégularité cette saison, s’est montré de l’autre côté du terrain. Il a terminé avec trois contres, dont sur Zion Williamson (qui a failli le « postériser » méchamment en cours de route…), dépassant ainsi la barre symbolique des 1 000 contres en carrière. Il est les 102e joueur de l’histoire à réussir cette prouesse.

« C’est quelque chose de spécial, je suis content d’avoir fait tout ça avec le maillot des Pacers », réagit celui qui a récemment fait une déclaration d’amour aux Lakers. « En NBA, tu n’atteins pas les 1 000 contres en restant planté là. Il appartient à l’élite depuis un moment. C’est le meilleur contreur de la ligue à mon avis », juge T.J. McConnell.

Malgré l’énorme performance du joueur, leur coach préférait retenir la réussite collective. « Il a marqué tous ces points pour aider notre équipe à gagner. Beaucoup de ses coéquipiers ont été excellents pour le trouver au bon moment. Le sujet, ce n’est pas le nombre de points qu’il est capable de marquer ou autre. Si on veut être une vraie équipe, on va être construit sur l’idée que peu importe qui marque les points », réclame Rick Carlisle pour finir.