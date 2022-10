Myles Turner fait sa déclaration d’amour aux Lakers

Pendant tout l’été, les Pacers et les Lakers ont tenté de se mettre d’accord autour d’un échange. À Los Angeles, on cherchait à récupérer Myles Turner et Buddy Hield, pour combler deux lacunes de l’équipe : la protection du cercle et le shoot extérieur. Pour faire céder les Pacers, les Lakers ont proposé Russell Westbrook et un premier tour de Draft. Refus des Pacers qui voulaient les deux premiers tours de Draft des Lakers (2027 et 2029).

À Los Angeles, on les garde précieusement, peut-être pour un ou deux joueurs de plus grande valeur, mais Myles Turner assure qu’il peut être l’homme de la situation. Voici ce qu’il a répondu au micro d’Adrian Wojnarowski.

« Je me dis qu’il faut penser au futur, et on sait que les choix de Draft ont de la valeur. Je sais que j’arrive au terme de mon contrat et on ne peut pas me perdre sans contrepartie. Ils ne peuvent pas avoir en tête l’idée que je joue cette année, qu’ils ne m’échangent pas, et que je ne prolonge pas ici au moment de la free agency. Soyons réalistes, ce serait mauvais pour la franchise de ne pas faire un échange important. Donc s’ils m’échangent et qu’ils obtiennent des éléments en échange de ma venue, ils feront ce qui est le mieux pour eux et feront ce pourquoi ils sont payés. Je ne leur en voudrais pas pour ça. »

En fait, plus qu’un message pour les Lakers, c’est un message pour les Pacers, qui pourraient le perdre sans contrepartie. Mais Myles Turner est là pour se vendre, et il fait la liste de ses qualités.

« Je sais ce que je peux apporter à une équipe : mon leadership, mes contres, ma capacité à shooter à 3-points, et simplement ma capacité à aller au bout des actions. À leur place, j’y jetterais vraiment un oeil attentif… Est-ce que j’appuierais sur la détente ? Je suis payé pour shooter, et ce n’est pas moi qui prend les décisions. Je ne peux pas répondre à ça. »

L’envie de jouer à Los Angeles, dans un gros marché

Free agent à la fin de la saison, Myles Turner ne semble pas prêt à s’éterniser dans l’Indiana, et c’est aussi pour ça qu’il aimerait bien rejoindre les Lakers.

« Simplement pour jouer dans un plus gros marché. Je trouve que dans le Midwest, on n’a pas l’affection qu’on mérite. À l’Ouest, vous êtes sous le microscope, et quand on n’est pas bon, on en entend parler. Quand on est très bon, on reçoit beaucoup d’affection, surtout avec la passion qu’il y a autour des Lakers. »

Enfin, Myles Turner aimerait vraiment jouer avec LeBron James, avant que ce dernier ne tire sa révérence. « Je pense qu’un autre aspect, c’est de jouer aux côtés de LeBron, pour sa grandeur. J’ai l’impression qu’il exige un certain niveau d’excellence, surtout à ce stade de sa carrière. Cela fait partie de ces choses, où vous savez que lorsque vous êtes sur le terrain, vous devez être performant car les gens s’attendent à ce que vous mainteniez l’héritage que les Lakers ont construit au fil des ans. »

On ne sait pas si les Lakers et les Pacers vont reprendre les discussions, mais en revanche, Myles Turner peut s’attendre à ce que la NBA lui tape sur les doigts pour cette déclaration d’amour aux Lakers.