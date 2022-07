Feuilleton Russell Westbrook : les Pacers refusent l’offre des Lakers

Même si Darvin Ham multiplie les déclarations en faveur de Russell Westbrook, la direction continue de lui chercher un point de chute. Les discussions avec les Nets autour d’un échange de Kyrie Irving sont au point mort, et celles avec les Pacers sont désormais terminées !

Selon The Athletic, les dirigeants d’Indiana ont refusé l’offre des Lakers qui proposaient d’envoyer Russell Westbrook et un premier tour de Draft aux Pacers, en échange de Buddy Hield et de Myles Turner.

Indiana a refusé car, comme les Nets, ils veulent deux premiers tours de Draft.

Selon The Athletic, les Lakers peuvent revenir à la charge avec un deuxième premier tour de Draft. Pour l’instant, ils proposent leur choix de 2027, et ils peuvent céder celui de 2029. On notera d’ailleurs qu’ils possèdent tous leurs premiers choix à partir de 2025, et qu’ils ont donc de la marge. Avant cela, ce sont les Pelicans qui ont la main sur leurs premiers tours suite au transfert d’Anthony Davis en 2019.

Quant à l’avenir de Russell Westbrook aux Pacers, il est à très court terme puisque le meneur All-Star serait coupé dans la foulée. On comprend mieux pourquoi les Pacers tiennent à récupérer deux premiers tours de Draft.