Après leur « road trip de l’enfer », les Warriors veulent repartir de l’avant

Un « road trip de l’enfer ». La formule est de Klay Thompson pour décrire la série cauchemar de déplacements pour les Warriors, battus coup sur coup à Charlotte, Detroit, Miami, Orlando et enfin à la Nouvelle-Orléans.

En y ajoutant la défaite un peu plus tôt sur le parquet des Suns, le total monte à six défaites de suite à l’extérieur – sans aucune victoire – soit le pire bilan en la matière pour un champion en titre.

Avec leur piètre ratio général de trois victoires et sept défaites, les Warriors se doivent impérativement de relancer la machine la nuit prochaine, à domicile, avec la venue des Kings qui restent tout de même sur trois victoires en quatre matchs.

Malgré cette entame de saison ratée, Steve Kerr veut rester positif. « Les choses peuvent dérailler un peu à certains moments de la saison. L’important dans le fait d’être une grande équipe, d’avoir une organisation solide, est de comprendre comment y faire face », juge le coach qui a encore en tête la mauvaise séquence de la fin passée, courant février-mars, où son équipe avait perdu neuf rencontres sur onze.

« On doit afficher un plus grand sentiment d’urgence », complète Klay Thompson en écho aux récentes déclarations de Stephen Curry et de son coach. « On a fait une longue campagne l’année dernière mais 2022 est terminé. Il est temps de passer à la vitesse supérieure et de jouer au niveau d’une équipe championne, auquel on est habitués. Je m’attends à ce que nous le fassions. On sait à quel point on est bons dans cette salle. Je pense donc qu’on va prendre un nouveau départ », poursuit l’arrière.

Plus de minutes pour Jonathan Kuminga

Après la réception des Kings, les Warriors enchaînent avec la venue d’une équipe très en forme, les Cavs, puis ils se déplacent à Sacramento avant de revenir à domicile pour accueillir les Spurs. On rappelle que l’an dernier, Golden State disposait du deuxième meilleur bilan de la ligue à domicile (31-10), derrière les Suns.

En plus de retrouver leur salle fétiche, les champions en titre vont effectuer des changements dans leurs rotations. Jonathan Kuminga, qui a profité de la mise au repos de quatre titulaires lors du voyage chez les Pelicans pour se montrer, devrait en être l’un des bénéficiaires.

« Je suis impatient de le faire jouer. Il doit continuer à faire ce qu’il fait », affiche Steve Kerr. « Je veux voir son niveau d’énergie le plus élevé jamais affiché. C’est un super athlète. Il peut faire tellement de choses lorsqu’il joue dur. Il coupe très bien vers le cercle, c’est un grand défenseur. Je suis enthousiaste pour Jonathan. Tant qu’il fait les efforts, il peut contribuer », pense Thompson.

Steve Kerr ne dit pas comment il entend revoir ses rotations, notamment pour offrir un plus gros temps de jeu à son jeune ailier. Le coach rappelle que chaque saison pour lui est faite de « décisions difficiles. Il faut avoir des conversations compliquées, en étant honnête. Des gars qui viennent et sortent de la rotation… La clé est d’avoir un groupe rempli de joueurs qui sont engagés les uns pour les autres et pour l’équipe. Même si c’est parfois frustrant individuellement, leur heure viendra pour beaucoup d’entre eux. »