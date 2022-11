Steve Kerr, Draymond Green et Stephen Curry décrètent l’état d’urgence

Les Warriors sont en back-to-back, et cette nuit, ils se rendront à la Nouvelle Orléans pour éviter un 5e revers de suite. Tombés à la 12e place de la conférence Ouest, juste devant les Lakers, les coéquipiers de Stephen Curry n’ont toujours pas gagné le moindre match à l’extérieur, et le plus inquiétant, c’est la manière. Comme cette nuit à Orlando, la défense n’y est absolument pas, et malgré les nombreux avertissements de Steve Kerr, les remplaçants n’apportent aucune énergie au groupe.

« Il va falloir faire quelques ajustements et quelques changements » annonce le coach de Golden State, qui compare cette période à une « gueule de bois ». « Nous en sommes en neuf matches. On a une vision correcte des combinaisons, et il est temps d’essayer autre chose. »

« On a des gars qui meurent d’envie d’être sur le terrain »

Va-t-il modifier son cinq de départ ? A priori non car il n’a pas grand-chose à lui reprocher. Cette nuit, les titulaires ont plusieurs fois donné 10 à 16 points d’avance. Mais dès que les rotations débutent, c’est la catastrophe.

« Tout le monde va avoir une chance de jouer » prévient Steve Kerr. « On a des gars qui meurent d’envie d’être sur le terrain. On doit trouver des formules qui fonctionnent. On va en discuter avec le staff et on va trouver. »

Sur ce qu’on voit depuis ce « road trip », c’est James Wiseman qui devrait faire les frais de ces changements. Le jeune pivot, aussi talentueux et athlétique soit-il, est un boulet pour son équipe à l’heure actuelle. À sa place, on devrait donc davantage voir Jonathan Kuminga, scotché sur le banc depuis le début de saison. À condition qu’il fasse les efforts à l’entraînement puisque Steve Kerr lui reprochait son manque d’implication.

« Oui, c’est la faute des jeunes. Mais ce n’est pas plus leur faute que la nôtre »

Pour sa part, Draymond Green met tout le monde dans le même panier, sans mauvais jeu de mots. Il s’estime autant fautif que les remplaçants, ou les jeunes. Chacun a ses responsabilités.

« Je ne vais pas m’asseoir ici et pointer du doigt ou montrer du doigt nos jeunes. Ce n’est pas comme ça que nous fonctionnons » explique-t-il. « Ils doivent apprendre, ils doivent comprendre. Donc oui, en fait, c’est un peu de leur faute. C’est certainement un peu de la faute de nos jeunes. Mais c’est aussi un peu de ma faute, un peu de la faute de Steph et un peu de la faute de Klay. C’est notre faute à tous. Nous ne jouons pas au niveau nécessaire pour gagner des matchs. Je vais changer le fond de ma réponse : Oui, c’est la faute des jeunes. Mais ce n’est pas plus leur faute que la nôtre. »

« Nous ne voulons pas être fous et continuer à faire la même chose en espérant des résultats différents »

Pour tout le groupe, qui est quand même champion en titre, perdre autant de matches aussi tôt dans la saison, c’est problématique. La saison passée, les Warriors avaient attendu le 30e match pour subir leur 6e défaite. C’est une nouvelle expérience, et il faut la prendre comme telle.

« Nous avons été habitués à apprendre en gagnant » constate Stephen Curry. « On trouve des moyens de s’en sortir même quand ça ne va pas, et vous créez des automatismes… Mais nous n’avons pas été dans cette position depuis un moment avec la conscience qu’on doit mieux jouer et qu’on est en train de perdre. L’impression n’est tout simplement pas bonne, sur toute la ligne. Nous ne voulons pas être fous et continuer à faire la même chose en espérant des résultats différents, mais nous devons nous reprendre et comprendre que tout le monde dans ce vestiaire doit trouver une solution. C’est ce que le travail requiert. Nous en avons conscience. C’est juste difficile en ce moment de jouer, de continuer à se donner à fond, d’avoir conscience que notre énergie et nos efforts étaient là et que vous n’avez aucun résultat à montrer. »