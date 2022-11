Battus d’un petit point à Orlando, les Warriors plongent dans la crise !

Cinq matches, cinq défaites ! C’est le bilan des Warriors à l’extérieur cette saison, et les champions NBA sont même incapables de s’imposer à Orlando, bon dernier de la conférence Est ! Une défaite d’un petit point (130-129), après un ultime raté de Klay Thompson, pourtant auteur de son meilleur match de la saison. C’est la sixième défaite en neuf matches pour Golden State, et une fois de plus, c’est le banc qui a plombé l’équipe.

Car les titulaires avaient placé l’équipe sur les bons rails avec un 11-0 pour prendre 10 points d’avance. Thompson met dedans, Kevon Looney domine dans la peinture, et Stephen Curry fait du Stephen Curry. Mais dès que Steve Kerr ouvre son banc, c’est la catastrophe… Le Magic signe un 10-0 avec Franz Wagner et Chuma Okeke à la finition. Après douze minutes, tout est à refaire pour les Warriors (30-30).

Klay Thompson loupe le shoot de la gagne

La suite ? Même scénario, dès que Curry est sur le terrain, tout va bien. Il inscrit 11 points en fin de première mi-temps et Golden State rejoint les vestiaires avec 12 points d’avance (65-53). Au retour des vestiaires, Klay Thompson prend le relais, et l’écart atteint les 16 points (78-62). Et puis, comme en premier quart-temps, les rotations cassent la dynamique. Les remplaçants ne défendent pas, et le Magic se révolte pour inscrire 21 points en quatre minutes ! Paolo Banchero sonne la charge, et seul Curry, laissé sur le terrain, surnage.

Par l’intermédiaire de RJ Hampton, le Magic signe un 10-2 au milieu du 4e quart-temps pour prendre huit points d’avance (112-104). C’est Looney qui tient la baraque et maintient les Warriors à flot (115-114). Curry reprend son festival, et il redonne l’avantage aux siens à l’entrée du « money time » (120-119). La fin de match est étouffante avec Curry contre le reste du monde. Il met ses trois lancers pour garder ce petit avantage (123-122), mais derrière il perd un ballon. Jalen Suggs le sanctionne pour donner quatre points d’avance au Magic (130-126) à 30 secondes de la fin. Kerr tente le tout pour le tout avec Poole et Ty Jerome en plus sur le terrain. C’est Thompson qui ramène les siens à un petit point (130-129). Banchero perd le ballon derrière ! Les Warriors ont cinq secondes pour inscrire le panier de la victoire. C’est Thompson qui s’y colle, mais il se loupe. Les Warriors s’inclinent pour la 6e fois en neuf matches…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La bataille du rebond. Pendant un quart-temps, les Warriors ont dominé dans la peinture avec un Looney à la claquette et des rebonds offensifs. Et ensuite plus rien… Cette équipe manque d’envie et d’agressivité, et le contraste était saisissant avec des jeunes du Magic qui sautaient partout.

– La défense catastrophique des Warriors. Le manque d’agressivité au rebond se retrouve aussi en défense avec seulement cinq interceptions pour les Warriors, qui encaissent 130 points ! Comme les Warriors défendent mal (même Draymond Green…), ils font des fautes. 32 au total pour offrir 46 lancers-francs aux joueurs du Magic ! A l’image d’un Poole ou d’un Wiseman, il n’y a aucune envie dans les rotations ou sur les situations de un-contre-un. Et quand on laisse Okeke pendant cinq minutes prendre tranquilement ses tirs à 3-points, ça gâche toute l’avance prise jusque là…

TOPS & FLOPS

✅ Jalen Suggs. Son meilleur match en NBA avec 26 points et 9 passes, et on a retrouvé le Suggs de Gonzaga, qui n’a pas peur de prendre les tirs importants. Son « money time » est un modèle du genre, et pourtant il fallait répondre aux « Splash Brothers ».

✅ Stephen Curry. Clairement, il n’a rien à se reprocher. Il joue 38 minutes et c’est beaucoup trop, mais Steve Kerr n’a pas le choix. D’abord parce son meneur joue remarquablement bien, mais aussi parce que l’équipe ne ressemble plus à rien dès qu’il sort…

✅ Le banc du Magic. Ce sont les remplaçants qui ont réveillé l’équipe avec Okeke en premier quart-temps ou Hampton en seconde mi-temps. Avec beaucoup de blessés, il y a du temps de jeu à récupérer et de la confiance à engranger.

⛔️ James Wiseman. C’est un fantôme… Cela fait plusieurs matches qu’il fait quasiment plus de fautes que de points. Certes, il n’a pas joué depuis 18 mois, mais il plombe son équipe par sa naïveté en défense et son manque d’engagement.

LA SUITE

– Magic (2-7) : réception des Kings samedi soir

– Warriors (3-6) : back-to-back vendredi soir face aux Pelicans