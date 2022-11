Jonathan Kuminga profite des absences pour montrer qu’il mérite du temps de jeu

Après la défaite contre Orlando, Steve Kerr avait annoncé des changements et des ajustements. Dès lors, difficile pour le coach de Golden State de faire mieux que de commencer la rencontre à New Orleans sans quatre titulaires !

Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins et Draymond Green absents, les autres Warriors avaient ainsi une chance unique de briller. « Pour montrer au staff qu’ils méritent d’être sur le parquet », a précisé l’entraîneur.

Un joueur a particulièrement bien profité de cette opportunité : Jonathan Kuminga. Le jeune ailier était écarté de la rotation depuis le début de saison, avec notamment plusieurs rencontres où il est resté bloqué sur le banc, et seulement 21 minutes au total (en deux parties) sur les cinq derniers matches joués par les champions en titre.

Plus de points en un match que depuis le début de saison

Steve Kerr lui a offert 38 minutes face à Zion Williamson et compagnie et le Congolais n’a pas manqué ce rendez-vous. Il a marqué 18 points à 7/12 au shoot, réalisant évidemment son meilleur match de la saison. Car en six matches disputés auparavant, il n’avait compilé que 16 points au total…

« On a vu qui a bien joué dans ce match. Kuminga a été très bon », constate Steve Kerr pour ESPN. « Il a gagné des minutes. Il a montré qu’il était prêt à entrer dans la rotation et à apporter. Mais il faut le faire tous les soirs, même les soirées où les minutes sont rares. »

Steve Kerr avait évoqué des « gars qui meurent d’envie d’être sur le terrain » et nul doute que le joueur de 20 ans, frustré par son manque de temps de jeu, faisait partie de ceux qui avaient faim. Il a gagné son premier pari et va devoir maintenant confirmer.

« Je me donne à fond tous les jours pour m’assurer de travailler mon jeu », explique-t-il. « Ce n’est pas parfait, mais je donne tout ce que j’ai sur le parquet. Je suis dur envers moi-même, plus que n’importe qui. »