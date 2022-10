Stephen Curry : « J’espère que Jonathan Kuminga est énervé et qu’il est frustré »

A l’instar de Cam Thomas du côté de Brooklyn, Jonathan Kuminga a connu un « DNP » cette nuit. Si prometteur, l’ailier des Warriors est victime des premières décisions de Steve Kerr. Plusieurs fois, le coach de Golden State a mis en garde les joueurs de sa « second unit », à qui il reproche un manque d’engagement. A priori, Kuminga faisait partie des joueurs visés.

« C’est difficile de faire jouer plus de dix joueurs, et c’est comme ça » rappelle Steve Kerr. « Mais son heure viendra. C’est un joueur, très, très jeune. Il est très talentueux. Il doit juste continuer de travailler, et tout ira bien pour lui s’il reste sur le bon chemin. »

« Le jeu ne se résume pas à des dunks monstrueux »

Kerr rappelle que c’est le sort de n’importe quel jeune dans une équipe qui défend son titre. « C’est comme ça que ça se passe pour les jeunes dans des équipes championnes NBA. Il n’y a pas de minutes disponibles. Mais la progression est quotidienne, et c’est ce qui compte. Cela ne vient pas uniquement avec le temps de jeu. Cela vient avec l’entraînement et le travail de tous les jours. Il se donne à fond, il reste prêt et son heure viendra. Bien sûr, il a prouvé qu’il était un monstre athlétique et son potentiel est énorme, mais le jeu ne se résume pas à des dunks monstrueux. »

Evidemment, Kuminga ronge son frein, et il n’est pas content d’être sur le banc. « Il n’est pas content, et je ne veux pas qu’il le soit. Je souhaite que tous mes gars veuillent aller sur le terrain. Mais c’est une partie indispensable de la progression d’apprendre à gagner, et de comprendre comment faire partie de la bonne combinaison. Nous devons trouver les meilleures combinaisons qui nous aideront à gagner. »

« Draymond, Klay et moi avons vécu la même chose les deux premières années »

Actuellement, Kerr estime que Moses Moody et Ty Jerome apportent davantage par leur capacité à écarter le jeu, et voilà pourquoi Kuminga n’a pas joué.

Soutenu par Andre Iguodala depuis la présaison, Kuminga a aussi reçu le soutien de Stephen Curry.

« J’espère qu’il est énervé et j’espère qu’il est frustré parce que ça en vaudra le coup quand son heure arrivera » a réagi le meneur All-Star. « Draymond, Klay et moi avons vécu la même chose les deux premières années. J’ai eu quelques DNP lors de mon année de rookie. Il y a des joueurs qui sont devenus ce qu’ils sont devenus parce qu’ils ont été patients et ont gardé le cap au début de leur carrière. C’est difficile pour quelqu’un d’entendre dire que c’était pareil il y a 12 ans, et que nous sommes passés par une situation similaire, mais c’est ce qu’il faut faire. C’est comme ça que fonctionne la NBA et les choses évoluent très vite. Son heure viendra. »

Le mot de la fin pour Klay Thompson : « Reste patient gamin, ta grandeur est devant toi ! »