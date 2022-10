Cam Thomas frustré après un nouveau « DNP »

« Bien sûr » que Cam Thomas est frustré de pas jouer. Cette nuit, à l’occasion de la réception des Mavs, l’arrière des Nets n’a pas foulé une seule seconde sur le parquet. C’est déjà la troisième fois en cinq matchs qu’il connaît ce type de mésaventure.

Pour le reste, il a fait une apparition d’une minute face aux Bucks, et une autre de 13 minutes lors de l’ouverture de la saison face aux Pelicans. Sans aucun coup d’éclat. En gros, le joueur de 21 ans ne joue quasiment plus malgré une première saison prometteuse.

Comme attendu, il souffre d’une concurrence accrue cette année. Joe Harris est revenu de blessure, même s’il n’a pas joué contre Dallas car il s’agissait de la seconde manche d’un « back-to-back », tandis que Royce O’Neale, Edmond Sumner ou Patty Mills sont tous passés devant lui dans la rotation.

« Je n’ai eu aucune conversation avec (Steve Nash). Je ne joue pas pour le moment. C’est très surprenant mais c’est ainsi », exprime le 27e choix de la Draft 2021 au New York Post. Pas certain que ce flou et cette frustration évoluent dans le bon sens dans les semaines à venir car Seth Curry ne devrait pas tarder à effectuer son retour de blessure.