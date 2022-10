Cam Thomas confronté à une plus grande concurrence

Le projet Cam Thomas est toujours d’actualité chez les Nets. Le joueur de 20 ans a signé une première saison convaincante dans la ligue, en montrant notamment son potentiel offensif avec 8,5 points de moyenne (43% aux tirs) en 17 minutes de jeu. En février, sur une dizaine de matches, il a même fait grimper sa moyenne à plus de 20 unités.

Après cette grosse séquence, il a été beaucoup moins utilisé en raison des arrivées successives de Seth Curry et de Goran Dragic, plus expérimentés. Une concurrence qu’il est susceptible de subir à nouveau cette année avec les retours en jeu de Joe Harris et Ben Simmons notamment, qui devraient densifier le secteur extérieur des Nets.

« On verra comment ça se passe après le camp d’entraînement. Mais il est clairement dans une équipe de vétérans avec beaucoup de gars qui peuvent jouer et qui ont eu beaucoup de succès. On sait que Cam est talentueux, on essaie de continuer à le développer, de voir s’il peut continuer à pousser et à s’améliorer dans certains domaines qui l’aideront à obtenir des minutes », annonce Steve Nash.

Ce dernier, qui n’avait pas utilisé son rookie durant les playoffs, a demandé à son poulain de « rester positif », qu’il joue ou non. « Il doit garder la conviction que ce processus va l’aider. Donc, comme l’année dernière, où on a vu qu’il a joué sur des séquences et porté une grande charge à certains moments de l’année, et d’autres fois il n’a pas joué, c’est possible pour cette année. Qu’il obtienne une tonne de minutes ou non, on croit toujours en Cam. C’est un jeune basketteur très talentueux qu’on veut développer », poursuit le coach.

Ce dernier est conscient qu’il devrait y avoir « plus de compétition cette année avec Kyrie qui joue tous les soirs, Joe Harris de retour, Ben qui est un joueur polyvalent. Et c’est sans parler de Royce (O’Neal), Seth, Patty (Mills). Il y a donc beaucoup de concurrence au poste d’arrière. C’est pourquoi il est vraiment important pour Cam de continuer à croire, de continuer à travailler, de ne pas prendre de jours de repos. »