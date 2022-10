Luka Doncic (41 points) a le dernier mot face au duo Irving-Durant !

Belle affiche en ce jeudi soir à Brooklyn, où des Nets en « back-to-back » et mal en point en ce début de saison reçoivent les Mavericks de Luka Doncic, battus à deux reprises en trois matches pour débuter leur exercice 2022/23.

Durant la première mi-temps, les deux formations ont chacune leurs temps forts, mais la confrontation est dans l’ensemble très équilibrée (61-59 en faveur de Dallas à la mi-temps).

Côté Mavericks, on retient notamment le premier quart-temps XXL de Luka Doncic (13 points, 3 rebonds, 2 passes et 2 interceptions) qui place la troupe de Dallas sur des bons rails, et plus largement l’excellente adresse extérieure qui représente près de 50% des points marqués en première période (10/19). Côté Nets, c’est plus décousu dans le premier acte, mais une montée en puissance sur le plan offensif dans le second quart-temps, incarnée par Kevin Durant et Kyrie Irving qui compilent 26 points et par Royce O’Neale et Yuta Watanabe qui à deux apportent quatre tirs extérieurs, équilibre les choses par la suite.

Au retour des vestiaires après la pause, un troisième quart-temps à 15 points de Luka Doncic permet aux Mavericks de conserver un solide momentum après la demi-heure de jeu (90-84), avant d’attaquer le dernier acte.

Du grand Luka Doncic en prolongation

Sauf que rien ne se passe comme prévu pour les hommes de Jason Kidd dans ce quatrième quart-temps : l’attaque est soudainement en panne, avec seulement 22 points marqués et un Luka Doncic qui ne prend qu’un seul tir. En parallèle, les Nets se rebiffent, par l’intermédiaire, bien évidemment, de Kevin Durant et Kyrie Irving qui cumulent 23 points à deux, soit plus que les Mavericks ! Dans les derniers instants, une interception décisive de Ben Simmons sur Luka Doncic mène à un dunk de l’égalisation de « KD ». Sur la possession suivante, Reggie Bullock, servi par le Slovène, manque le « game-winner » et les deux parties prenantes partent en prolongation (112-112).

Une prolongation que les Mavericks dominent dans l’ensemble, grâce notamment à une série de trois tirs primés de suite dès l’entame pour creuser l’écart. Les Nets n’abdiquent pas car Kevin Durant poursuit ses efforts, mais Luka Doncic, après un quatrième quart-temps trop discret, inscrit ensuite deux tirs importants. Au jeu des lancers-francs, les Mavericks sécurisent ensuite la victoire (129-125).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Kevin Durant et Kyrie Irving grandioses mais esseulés. Avec 37 points (avec 3 rebonds, 5 rebonds et 2 interceptions) pour le premier et 39 pour le second (avec 7 rebonds, 4 passes, 3 interceptions et 4 contres), les Nets ont été portés tout au long de la soirée par leur duo XXL, mais ont du rendre les armes au bout du compte. Un constat assurément amer pour les deux vedettes de Brooklyn, qui ont probablement eu le sentiment d’avoir été un peu seuls au monde durant cette rencontre, alors que le club récolte une quatrième défaite en cinq matches…

– Les Mavericks sauvés par l’adresse extérieure. Auteurs d’un 20/40 derrière l’arc, les Mavericks ont inscrit 46.5% de leurs points à cette distance puisqu’ils terminent avec 129 points au total. Un constat qui n’est pas nouveau pour cette équipe qui a atteint, la saison passée, des sommets historiques d’efficacité offensive en s’appuyant sur le tir extérieur, mais qui relate bien à quel point ce club vit et meurt par son adresse extérieure. Quand elle en vit, les dégâts sont conséquents.

– Premier triple-double de la saison pour Luka Doncic. Performance XXL du Slovène : 13 points dans le premier quart-temps, 15 points dans le second, puis quelques tirs décisifs en prolongation pour rattraper un quatrième quart-temps fantomatique. Au total, 41 points qui font craquer la défense des Nets, mais aussi 14 passes décisives pour offrir de nombreux tirs ouverts à ses coéquipiers, notamment à 3-pts comme évoqué précédemment, et 11 rebonds. Immense.

TOPS & FLOPS

✅ Luka Doncic. Performance XXL du Slovène : 13 points dans le premier quart-temps, 15 points dans le second, puis quelques tirs décisifs en prolongation pour rattraper un quatrième quart-temps fantomatique. Au total, 41 points qui font craquer la défense des Nets, mais aussi 14 passes décisives pour offrir de nombreux tirs ouverts à ses coéquipiers, notamment à 3-pts comme évoqué précédemment, et 11 rebonds. Immense pour son 1er triple-double de la saison.

✅ Le banc des Mavericks. Si Luka Doncic était comme d’habitude le coeur névralgique de l’attaque, le meneur slovène n’a pas été particulièrement bien épaulé par les autres titulaires. Pas de soucis, puisque les remplaçants sont arrivés à la rescousse : 54 points marqués ! On retient notamment les 33 points cumulés de Tim Hardaway Jr. et Maxi Kleber, qui ont pilonné la défense des Nets au large, avec quatre tirs primés pour le premier et trois pour le second.

✅ David Duke Jr. Il n’a pas terminé le match dans le temps réglementaire puisqu’il a commis une sixième faute éliminatoire à la fin du quatrième quart-temps, mais le jeune arrière a quand même eu le temps de se montrer à son avantage. Limité en attaque mais opportuniste loin du cuir et véritable boule d’énergie en défense, il a apporté 10 points et 5 rebonds en une petite vingtaine de minutes. Un joueur de rotation utile.

⛔️ Le plan de jeu offensif des Nets. Dans l’absolu, la victoire n’était pas loin pour les Nets, qui ne s’inclinent que de 4 points en prolongation. Mais dans le fond, le visage des Nets était décevant, particulièrement en attaque avec cet inquiétant ratio de 20 passes décisives pour 13 pertes de balle. Et pour cela, Steve Nash est en partie à blâmer. Le technicien des Nets n’a, à aucun moment, semblé en maitrise de son plan de jeu en attaque, et les phases offensives ont ainsi consisté en un enchainement incessant d’isolations pour Kevin Durant et Kyrie Irving, obligés de faire des miracles avec pour seule base un écran dans l’axe. Si leur immense talent offensif a quasiment suffi pour l’emporter, cela n’en demeure pas moins inquiétant, pour une équipe qui se cherche encore une identité…

LA SUITE

– Nets : réception des Pacers, dans la nuit de samedi à dimanche (1h30)

– Mavericks : réception du Thunder, la même nuit (2h)