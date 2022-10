Voilà plus d’une semaine et demi que la saison 2022/23 a débuté, et il est l’heure de reprendre nos habitudes, avec le désormais traditionnel « cinq majeur de la semaine ».

Comme les saisons passées, on se calque sur le format des All-NBA Teams, avec deux joueurs du « backcourt », deux du « frontcourt » et un pivot. Et pour ce premier cinq de la saison, on démarre à partir de lundi dernier.

Côté « backcourt », impossible de faire l’impasse sur Donovan Mitchell, efficace comme jamais pour ses débuts avec Cleveland, alors que Shai Gilgeous-Alexander prouve de son côté qu’il fait bien partie de l’élite quand il n’est pas à l’infirmerie. Une jeunesse accompagnée par Keldon Johnson, leader de ces surprenants Spurs.

Impossible également de ne pas choisir Giannis Antetokounmpo, parfait tant sur le plan individuel que collectif.

C’est au poste de pivot que ce fut le plus délicat de choisir, mais même s’il n’a pas les stats de Nikola Jokic ou Joel Embiid, Brook Lopez est notre choix tant il affiche son impact sur la défense de Milwaukee.

Comme lors des dernières saisons, vous pouvez voter pour le MVP de la semaine.