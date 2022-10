À San Antonio, le plaisir de surprendre

Sans trois de leurs joueurs clés hier soir, Josh Richardson, Devin Vassell et Jeremy Sochan, et au beau milieu de l’affaire Josh Primo, récemment limogé après des accusations d’exhibitionnisme, les Spurs ont tout de même réussi à enchaîner un cinquième succès en sept matchs. Tout simplement leur meilleur début de saison depuis 2018 !

Sans peur et sans reproche

Attendus au fond du classement, pour récupérer Victor Wembanyama à la prochaine Draft, les Spurs ont à nouveau déjoué les pronostics hier soir avec une deuxième victoire en trois matchs face à Minnesota (107-98).

« Je ne savais pas qu’ils étaient si intrépides », expliquait Gregg Popovich après le match. « Peut-être que quand on ne sait pas trop bien ce qu’on fait, on se lance simplement et on le fait. On a joué tout simplement. »

Malgré 19 points de Karl-Anthony Towns en première mi-temps, et 18 points d’Anthony Edwards en deuxième, les Spurs ont tenu bon jusqu’au bout pour leur troisième confrontation en sept jours face aux Wolves. Bien qu’en manque de rotations, sans Isaiah Roby (malade) non plus, San Antonio a pu compter sur ses leaders, dont Keldon Johnson qui finit à 25 points, 8 passes décisives et 6 rebonds, avec un record en carrière à la passe.

« Il nous manquait des joueurs mais on est une famille. On croit les uns en les autres. En ce moment, on a des blessés et Blake [Wesley] s’est blessé pendant le match aussi. Mais on a continué à se battre, on a continué à jouer en équipe », a réagi Keldon Johnson en conférence de presse. « C’est dur mais quand on voit l’équipe réussir, les gars avec qui on a passé tout l’été à bosser dur réussir de gros matchs, c’est beaucoup de plaisir. »

Une culture inoxydable

Défaits d’entrée de jeu à domicile face aux Hornets pour leur « opening night », les Spurs n’ont depuis commis qu’un seul faux pas, face aux Wolves dans le Minnesota. Alors que les grosses écuries telles que les Warriors, les Wolves ou les Clippers sont encore en pleins réglages, les jeunes Spurs ne se posent pas de questions. Ils foncent !

« Ça en dit long sur le leadership qu’on a dans l’équipe, à commencer par Pop mais aussi avec les nombreux vétérans qui en font partie. Tout le monde est vraiment altruiste », apprécie Doug McDermott. « C’est vrai en dehors du terrain et ça se vérifie sur le terrain, dans la manière qu’on a de jouer ensemble. Peu importe qui est sur le terrain, on va toujours pratiquer le style de jeu des Spurs. »

Auteur d’un gros match, avec 23 points en 25 minutes en sortie de banc, « McBuckets » va même plus loin. Le sniper vétéran se régale dans le basket collectif des Texans.

« Quand on a une bonne culture, ça se traduit sur le terrain. En tant que trentenaire qui a déjà joué pour six ou sept équipes, je n’ai jamais pris autant de plaisir. C’est vraiment un bonheur de faire partie de cette équipe. »