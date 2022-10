Stats & Highlights | Les Rockets font tomber Utah, nouvelle chute pour les Wolves

Les Rockets ont enfin ouvert leur compteur de victoires, en s’imposant contre Utah. Ce faisant, ils ouvrent aussi celui de défaites du Jazz, qui était encore invaincu. Houston a donc lancé sa saison.

Orlando attend toujours cela après quatre matches. Paolo Banchero reste solide et marque ses 20 points, mais les Knicks étaient trop forts. Deuxième victoire de suite à domicile pour les joueurs de Tom Thibodeau.

Enfin, Minnesota chute contre San Antonio. Ce deuxième match en deux jours était de trop pour Rudy Gobert et sa bande, décevants et largement dominés par les Spurs.

New York – Orlando : 115-102

Les matches se suivent et, pour l’instant, se ressemblent pour Paolo Banchero. Le rookie du Magic a encore atteint la barre des 20 points à New York, pour la quatrième fois de suite, mais il a aussi encore perdu. Le premier choix de la dernière Draft n’a pas été adroit à 3-pts, comme ses coéquipiers dans l’ensemble (7/35).

En dernier quart-temps, les Floridiens se laissent un petit espoir, en revenant à six points à moins de cinq minutes du terme. Mais Jalen Brunson puis Mitchell Robinson écartent toute possibilité de l’emporter et assurent la victoire de New York. Avec 8 points, Evan Fournier a de nouveau été très discret et maladroit.

New York / 115 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Randle 34 10/19 2/9 3/5 4 8 12 4 5 1 2 0 +4 25 29 M. Robinson 30 6/7 0/0 2/5 5 1 6 0 3 1 0 3 +7 14 20 J. Brunson 33 8/16 2/4 3/3 0 3 3 6 5 2 3 0 +17 21 21 E. Fournier 27 2/8 2/8 2/2 0 2 2 2 2 0 0 0 +8 8 6 R. Barrett 38 7/19 3/7 3/4 1 5 6 1 2 0 3 0 +22 20 11 O. Toppin 14 4/6 0/1 2/2 2 2 4 1 0 1 1 0 +9 10 13 C. Reddish 14 3/4 1/1 0/0 1 1 2 2 3 0 1 0 +2 7 9 I. Hartenstein 18 2/5 0/0 3/4 4 5 9 0 1 1 1 0 +6 7 12 D. Rose 9 1/4 1/3 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -10 3 0 I. Quickley 23 0/5 0/4 0/0 1 5 6 8 2 1 2 0 0 0 8 43/93 11/37 18/25 18 32 50 24 24 7 13 3 115 129 Orlando / 102 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval P. Banchero 34 6/13 0/3 9/11 0 4 4 2 3 2 1 0 -2 21 19 F. Wagner 36 5/15 1/6 3/4 3 3 6 5 3 0 2 0 +4 14 12 W. Carter Jr. 34 5/10 2/5 5/6 4 7 11 1 3 1 1 0 -11 17 23 C. Anthony 29 6/18 0/5 2/2 2 2 4 4 4 1 1 0 -7 14 10 T. Ross 33 3/7 2/5 0/0 0 3 3 0 1 1 1 0 -7 8 7 C. Okeke 12 0/5 0/5 0/0 1 1 2 2 2 0 1 0 -4 0 -2 C. Houstan 21 2/4 1/2 2/2 0 3 3 0 0 0 1 0 -17 7 7 M. Bamba 14 1/3 0/2 0/0 0 3 3 0 4 1 2 0 -18 2 2 B. Bol 20 8/10 1/2 2/2 3 2 5 0 2 0 2 4 0 19 24 R.J. Hampton 7 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -3 0 -1 36/86 7/35 23/27 13 28 41 14 23 6 12 4 102 101

Houston – Utah : 114-108

Kevin Porter Jr. a lancé les Rockets en premier quart-temps en marquant 10 points. Et si Houston avait certes les commandes, la première période fut très imprécise, des deux côtés : 23 ballons perdus et 54 shoots manqués au total !

Malgré ça, les Texans conservent leur avance après la pause. Puis, dans les 90 ultimes secondes, Mike Conley égalise. Eric Gordon redonne l’avance à Houston et Jabari Smith Jr. ne tremble pas sur la ligne des lancers-francs, avec un parfait 4/4 dans les 25 dernières secondes de la partie.

Houston / 114 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Smith Jr. 34 6/10 3/5 6/6 3 6 9 2 5 0 1 3 +2 21 30 K. Martin Jr. 34 1/9 1/6 0/0 1 3 4 3 4 1 1 1 -4 3 3 E. Gordon 31 5/11 1/4 2/2 0 2 2 2 0 1 2 0 +8 13 10 K. Porter Jr. 35 8/19 1/4 9/9 1 9 10 4 1 2 4 1 +3 26 28 J. Green 36 9/16 4/8 3/3 2 1 3 3 1 0 3 0 -1 25 21 U. Garuba 11 1/3 0/0 0/2 3 1 4 1 2 0 2 0 +5 2 1 T. Eason 19 4/12 0/2 3/4 5 4 9 0 3 3 1 0 +7 11 13 B. Marjanovic 4 0/0 0/0 1/2 1 2 3 0 0 0 1 0 -1 1 2 G. Mathews 12 1/5 1/5 0/0 0 2 2 0 2 0 0 1 +10 3 2 J. Christopher 4 1/2 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -4 2 1 D. Nix 22 2/3 0/0 3/4 1 0 1 2 1 0 0 1 +5 7 9 38/90 11/35 27/32 17 30 47 17 20 7 15 7 114 120 Utah / 108 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval K. Olynyk 27 4/5 2/2 3/4 3 6 9 4 2 0 5 0 +8 13 19 L. Markkanen 31 7/19 0/6 0/3 3 3 6 1 0 0 1 0 +1 14 5 J. Vanderbilt 32 6/10 0/1 1/2 4 7 11 2 4 1 2 1 -9 13 21 M. Conley 27 3/6 0/3 1/3 0 2 2 7 0 3 2 2 +1 7 14 J. Clarkson 28 7/14 2/6 1/1 2 2 4 4 3 0 3 1 +1 17 16 S. Fontecchio 16 5/9 3/5 0/0 2 1 3 0 4 0 2 0 -4 13 10 R. Gay 13 0/5 0/0 0/0 2 1 3 0 2 0 0 2 -7 0 0 W. Kessler 8 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 4 1 2 1 0 0 0 C. Sexton 15 4/7 1/2 1/1 1 4 5 1 3 0 1 0 -5 10 12 M. Beasley 20 5/9 2/4 0/0 0 0 0 0 1 2 0 1 -7 12 11 N. Alexander-Walker 5 0/1 0/0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 -2 0 0 T. Horton-Tucker 17 3/7 1/3 2/2 1 4 5 3 3 1 2 2 -7 9 14 44/93 11/32 9/16 18 31 49 23 27 8 20 10 108 122

Minnesota – San Antonio : 106-115

Fatigués les Wolves ? Les joueurs de Minnesota avaient joué et gagné la veille à Oklahoma City et ils sont passés à côté de l’entame contre San Antonio. Les Spurs ont sauté à la gorge d’un Rudy Gobert timide, auteur de 11 points et 7 rebonds, avec 39 points marqués en premier quart-temps.

Minnesota souffre mais revient avant la pause. En seconde mi-temps, même scénario qu’en début de première : les Texans déroulent et les Wolves prennent l’eau. Les troupes de Gregg Popovich gagnent cet acte de 32 points ! Gobert et compagnie réagissent ensuite, pour réduire l’écart, mais c’est trop tard.