Vainqueur de Denver, Portland réalise son meilleur début de saison depuis 1999 !

Les Blazers confirment leur statut d’équipe la plus chaude de toute la ligue. Grâce à sa paire Damian Lillard (31 points et 8 passes) – Anfernee Simons (29 points), Portland a enregistré une quatrième victoire de suite, aux dépens des Nuggets (135-110) qui avaient pourtant semblé en contrôle en première période.

Avec un Aaron Gordon très agressif et actif à proximité du cercle, ainsi que l’adresse extérieure de Jamal Murray et de Michael Porter Jr., les Nuggets ont rapidement pris une dizaine de points d’avance. Cet écart s’est maintenu dans le second quart-temps grâce à l’entrée remarquée de Bones Hyland, très inspiré derrière la ligne à 3-points ainsi qu’à la passe pour trouver DeAndre Jordan sous le cercle.

Après un nouveau dunk de Gordon, Denver s’offrait le plus avantage en sa faveur du match (40-53), dans le deuxième quart-temps. Mais les visiteurs ont mal négocié la fin de cette première période, marquée par l’activité de Damian Lillard. Après un gros tir primé, il a enchaîné plusieurs pénétrations et trouvé son pivot, Jusuf Nurkic, sur le « pick-and-roll ».

Denver ne menait ainsi plus que de deux possessions à la pause (55-61). L’élan avait commencé à changer de camp et cette impression s’est confirmée dans les minutes suivantes car Anfernee Simons va littéralement prendre feu dans le troisième acte. Avec sa folle adresse extérieure, Portland a inscrit 44 points dans ces 12 minutes, avec un différentiel favorable de 19 unités (44-25).

Menés de 13 points (99-86) à l’entame de la dernière période, les Nuggets n’ont pas été en mesure de réagir car Portland a continué de creuser l’écart, finissant la seconde période, remportée de… 31 points, avec 80 points inscrits !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le festival Anfernee Simons. C’est à se demander ce qu’il se serait passé si Chauncey Billups ne l’avait pas rappelé sur son banc, contrairement à Damian Lillard d’ailleurs, à la fin du troisième quart-temps… « Step-back », « catch-and-shoot » après écran ou tir en sortie de dribble… L’arrière des Blazers a signé une séquence exceptionnelle d’adresse terminée avec 22 points et six paniers à 3-points dans la même période. Il a fait basculer la rencontre quasiment à lui tout seul et mis le feu au Moda Center.

– Portland n°1 de la ligue ! Après une victoire face aux Kings, puis deux très courts succès face aux Suns et aux Lakers, les Blazers enchaînent avec une quatrième victoire de rang, face aux Nuggets. Ce bilan de 4-0 en ouverture de saison est du jamais vu depuis… l’exercice 1999-2000. L’année où les Blazers avaient signé l’une des meilleures saisons de leur histoire (59 victoires) et terminé aux portes de la finale NBA. En attendant de connaître la suite, Portland dispose aujourd’hui du meilleur bilan de la ligue.

TOPS/FLOPS

✅ Damian Lillard. Si son compère à l’arrière a été l’étincelle dans le troisième quart-temps, le leader des Blazers a signé un match de très haute facture dans l’ensemble. Il a su varier entre le jeu en périphérie et les attaques du cercle, tout en alimentant ses partenaires avec un minimum de déchet.

✅ Aaron Gordon. Lorsqu’il délaisse le tir extérieur et se montre agressif vers le cercle, il devient un autre joueur. Illustration parfaite avec ce match très accompli. Jamal Murray maladroit et Nikola Jokic gêné par les fautes, il a été l’un des rares Nuggets à surnager.

⛔ Nikola Jokic. La petite sortie du leader serbe s’explique par ses soucis de fautes. Le pivot a été sanctionné une quatrième fois alors qu’il restait sept minutes à jouer dans le troisième quart-temps. Il a ainsi dû se contenter de 27 minutes de jeu. Suffisant malgré tout pour se rapprocher d’un troisième triple-double de rang, même si l’intérieur aurait pu (dû ?) imiter le trio Gordon – Porter – Murray en tentant sa chance aux tirs au moins à dix reprises.

LA SUITE

Blazers (4-0) : réception du Heat, mercredi.

Nuggets (2-2) : réception des Lakers, mercredi.