Déchaînés, les Bulls giflent les Celtics !

Invaincus et convaincants lors de leur trois premiers matchs, les Celtics ont démarré sur les chapeaux de roues à Chicago. Un 12-0 initial qui s’est transformé en 35-16 grâce à 25 points du duo Jayson Tatum – Jaylen Brown. Devant leur public, DeMar DeRozan et Ayo Dosunmu sonnent toutefois la révolte des Bulls. Survolté, et dans le sillage de LaVine et Vucevic, Chicago passe un 49-14 à ses adversaires à cheval sur les premier et deuxième quart-temps pour virer en tête à la pause (65-54).

De retour des vestiaires, les Celtics semblent avoir retrouvé leur intensité. Un tir primé de Marcus Smart ponctue un 17-4 qui jette un froid dans le United Center (69-66). Les Bulls répondent toutefois par un 15-2 pour reprendre le large alors que Joe Mazzulla écope de deux fautes techniques synonyme d’expulsion (84-68). Frustré, Grant Williams se fait lui aussi expulser alors que les Bulls finissent en roue libre pour valider une belle victoire.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une première mi-temps complètement dingue. Sur un nuage en premier quart temps, à l’image de leur 8 sur 11 à 3-points, les Celtics sont montés très haut avant de toucher le fond. Les Bulls avaient commencé à inverser la tendance en premier quart-temps avant de dominer la deuxième période. Ils ont limité Boston à 6 sur 25 aux tirs, tout en dominant le rebond, et provoquant 4 balles perdues. Si les hommes de Billy Donovan soufflent le chaud et le froid depuis le début de saison, les 17 dernières minutes de la première mi-temps ont montré tout le potentiel de cette équipe.

– Des Celtics sur les nerfs. Frustrés par leur match en mode montagne russe, les Celtics ont fini par craquer. C’est Joe Mazzulla qui a passé ses nerfs sur les arbitres, récoltant sa première faute technique suivie d’une seconde alors qu’il continuait de se plaindre auprès du corps arbitral. C’est évidemment sa première expulsion de sa carrière. En dernier quart-temps, avec le match déjà hors de portée, Grant Williams s’est jeté sur l’arbitre Cheryl Flores pour contester une faute. Comme il l’a touchée, c’est expulsion automatique.

– Ayo Dosunmu marque son territoire. Lonzo Ball sur le flanc, les Bulls ont donné le poste de meneur de jeu à Ayo Dosunmu, un pari risqué qui a fonctionné à merveille cette nuit. Dosunmu semble de plus en plus à l’aise. Cette nuit, il a été décisif des deux côtés du terrain face à la meilleure équipe de la conférence Est et au meilleur défenseur de la saison dernière, Marcus Smart.

TOPS/FLOPS

✅ DeMar DeRozan. Leader des Bulls, DeRozan a été omniprésent, terminant avec 25 points, 5 rebonds, et 5 passes.

✅ Nikola Vucecic – Ayo Dosunmu. Le pivot de Chicago a dominé la raquette pendant tout le match. Il a pris 23 rebonds, dont 10 offensifs, tout en ajoutant 18 points. Dosunmu a lui aussi été quasiment parfait, marquant 22 points à 9 sur 10 aux tirs.

✅ ⛔Jayson Tatum – Jaylen Brown. Inarrêtables lors des premières minutes du match, le duo de star des Celtics a terminé à 7 sur 27 aux tirs lors des trois derniers quart-temps.

⛔ Al Horford – Derrick White. Horford et White ont été transparents cette nuit, copieusement dominés par leur adversaires directs pendant toute la rencontre.

LA SUITE

Chicago : Les Bulls reçoivent Indiana dans la nuit de mercredi à jeudi.

Boston: Les Celtics ont trois jours de repos avant de retrouver les Cavs à domicile dans la nuit de vendredi à samedi.