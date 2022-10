Philadelphie débloque enfin son compteur

C’est fait, Philadelphie a remporté son premier match ! Une victoire convaincante (120-106) face à un modeste adversaire puisqu’il s’agissait des Pacers, promis à l’une des dernières places de la conférence Est. Ce qu’on retiendra, c’est que les Sixers avaient décidé de partager la balle dès les premières secondes, et ça change tout. Du mouvement, des passes, la recherche du meilleur tir, et ça donne un très bon premier quart-temps (33-23) avec un banc efficace (18 points déjà).

La suite est du même tonneau avec un Embiid qui passe à l’action, près du cercle ou à 3-points. Il ne force rien, et les Pacers ont toutes les peines à le contenir. A ses côtés, Tobias Harris se montre (enfin), et à la pause, les Pacers sont déjà très loin (64-48).

La deuxième mi-temps est plus équilibrée avec des Pacers qui défendent beaucoup plus haut. Cette pression permet de voler des ballons, mais… elle laisse aussi des brèches dans le dos. C’est Embiid qui s’occupe encore de tout pour éviter toute tentative de comeback. Mais prudence car Tyrese Haliburton et Bennedict Mathurin ont beaucoup de talent et de culot. Ils perturbent la défense de Philly, et Indiana revient à -8 grâce à son rookie. Sauf que Harden reprend les choses en main, avec un panier symbole : ce step-back où il envoie Mathurin sur les fesses. Le 3-points est propre, et la main levée, Harden célèbre la première victoire de la saison des Sixers.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Enfin du collectif. Quel contraste avec les trois premiers matches ! Bien sûr, ce n’était que les Pacers en face mais les joueurs de Doc Rivers avaient une vraie volonté de partager la balle et on soulignera le jeu sans ballon de James Harden et de Joel Embiid. Ils sont rarement restés statiques après avoir donné la balle.

— Les débuts de Shake Milton. La rotation de Doc Rivers reste toujours aussi énigmatique, mais on notera que Shake Milton a effectué ses grands débuts. Ce n’était pas folichon mais il a joué six minutes, et c’est plus que Matisse Thybulle et Furkan Kurzmaz réunis.

TOPS/FLOPS

✅ James Harden. On a la confirmation que ce n’est pas le même James Harden que la saison passée. Il court, il poste son défenseur, il lève la tête, et il fait jouer les autres. Il frôle carrément le triple-double avec 29 points, 11 passes et 9 rebonds.

✅ Joel Embiid. Il a laisse le jeu venir à lui, et c’est bien. Il n’a rien forcé, et physiquement, il était bien mieux que lors des premiers matches. A aucun moment, on s’est dit qu’il ressentait une gêne au pied, ou qu’il était à court de souffle.

✅ Tyrese Haliburton. Quel beau joueur ! Il est tellement facile dans ses dribbles et sa sélection de tirs. Il a toujours la tête levée et il pense d’abord à faire jouer les autres. Un vrai leader.

✅⛔ Bennedict Mathurin. Gros, gros, gros talent offensif ! Du caractère et de magnifiques qualités d’attaquant. Mais attention à ne pas vouloir en faire trop, ni à transformer un match en un-contre-un. On retiendra que c’est lui qui a fait douter les Sixers en dernier quart-temps.

LA SUITE

Philadelphie (1-3) : double confrontation face aux Raptors à Toronto, mercredi et vendredi.

Indiana (1-3) : nouveau déplacement, cette fois à Chicago mercredi soir.