Damian Lillard : « Josh Hart est un joueur qui fait gagner des matches »

Sur la ligne de départ, Josh Hart n’était pas forcément le favori pour aller grappiller le poste d’ailier titulaire à Portland, avec la concurrence de plusieurs jeunes loups dont Nassir Little voire Justise Winslow et le rookie Shaedon Sharpe.

Mais, sans sourciller, le vétéran a gagné sa place dans le cinq majeur des Blazers par sa capacité à influencer le sort d’un match de multiples manières, sans forcément avoir besoin du ballon.

« J’adore Josh Hart », lance Lillard dans l’Oregonian. « C’est un joueur qui fait gagner des matchs. Il joue dur, il joue physique. Il fait tout ce qu’on lui demande. Il a vraiment l’intérêt de ses coéquipiers à cœur. Et il communique bien ! »

Sur le flanc la saison passée, Lillard n’avait pas eu l’occasion de disputer un match officiel aux côtés du remplaçant officiel de son éternel associé, CJ McCollum. Cet été, il a appris à connaître ce joueur de devoir, qui déteste perdre et qui n’a pas peur de se sacrifier pour le bien collectif.

Le complément idéal dans le cinq majeur

« Il était vraiment à cran. C’était comme si on était en playoffs, alors qu’on jouait un petit match de pickup. Il tapait dans la balle et s’énervait. Je le regardais en me disant, mince, ce mec est un peu allumé ! »

Auteur d’un match à 9 points, 16 rebonds et 5 passes à Los Angeles dimanche soir, Hart a une nouvelle fois démontré l’étendue de sa palette. Et son investissement de chaque instant. Il a fini à une prise de son record personnel aux rebonds…

Après trois matchs, Hart est le deuxième meilleur rebondeur de l’équipe, le premier ex-aequo aux interceptions et aux passes, tout en étant le meilleur pourcentage de réussite aux tirs. A 14 points à 56% de réussite; plus 7 rebonds et 4 passes de moyenne en ce tout début de saison, l’ancien des Lakers et des Pels est clairement le choix idoine pour accompagner les scoreurs Lillard, Simons voire Grant dans le cinq de départ des Blazers.

« Même si ce n’est que le début de saison, j’adore être son coéquipier et jouer avec lui, simplement à cause de tout ce qu’il amène à l’équipe et son attitude. C’est vraiment un plaisir de jouer à ses côtés. »