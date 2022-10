Bradley Beal : « Je ne suis plus obligé de scorer »

Il y a eu beaucoup de suspense cette nuit, et on retiendra notamment la victoire à l’arraché des Wizards face aux Bulls. La saison passée, DeMar DeRozan avait bluffé tout le monde par sa « clutch attitude », et cette fois, c’est son adversaire direct, Bradley Beal, qui a eu le dernier mot. Non seulement Beal a bien défendu sur son vis-à-vis, et en plus, il a inscrit le panier de la victoire à 7 secondes de la fin ! Jusque-là, il avait été discret, mais lorsqu’il a fallu faire la décision, il l’a fait. Sans précipitation, et malgré la défense des Bulls.

« Je sais que je peux scorer autant que les meilleurs. Je peux marquer quand j’en ai besoin… Ne vous méprenez pas. Je suis toujours prêt à marquer 30, 40 ou 50 points si nécessaire » assure Beal. « Mais je ne suis pas obligé de le faire. Je n’ai pas à le faire. »

Et c’est ce qui change cette saison puisque Beal peut compter sur Kristaps Porzingis et Kyle Kuzma pour assurer la marque, et même Monte Morris pour endosser la responsabilité de l’attaque. L’arrière des Wizards n’a pas à en faire trop, comme le prouve sont match face à Chicago : 9 sur 14 aux tirs, dont 1 sur 2 à 3-points. Il n’a même pas tiré de lancers-francs.

Mais quand il a fallu prendre le shoot de la gagne, il a répondu présent.

« Fin du match, 4e quart-temps, c’est ce qu’on veut ! » résume Kyle Kuzma. « C’est notre meilleur joueur. On a juste à mettre la balle dans les mains de notre meilleur joueur, et le laisser jouer ».