Ben Simmons toujours dans le brouillard

Pour leurs débuts à la maison, les Nets ont fait flop ! Rapidement menés, ils ont coulé à pic dès le premier quart, encaissant un 32-14 avec un piteux 6/20 aux tirs, plus 9 balles perdues et un déficit de 10 rebonds (18-8).

Servi au alley-oop pour ouvrir le compteur de sa nouvelle équipe en début de match, son premier depuis le 20 juin 2021, Ben Simmons a traversé ce match comme un fantôme, avec 4 points seulement, plus 5 rebonds et 5 passes en 23 minutes. Son autre panier ? Un autre alley-oop en toute fin de partie, quand les dés étaient jetés…

« Je pense juste qu’il est rouillé », explique Steve Nash sur ESPN. « Le gars n’a pas joué depuis plus d’un an. Il s’habitue encore aux arbitres, à la défense, à l’attaque. C’est un processus pour Ben, je l’ai beaucoup dit et vous le savez déjà. Il a montré par séquence le joueur qu’on sait qu’il est et qu’il peut être mais ça ne sera pas facile. On sera là pour le soutenir et l’amener à son meilleur niveau. »

Toujours capable de décaler un coéquipier pour un panier facile, de près comme de loin, pour Nic Claxton et Kevin Durant respectivement, Ben Simmons a en revanche été plus en difficulté pour se montrer dangereux offensivement. Pire, il a été écrabouillé par Zion Williamson (25 points, 9 rebonds) sur le plan individuel.

« Tellement de choses en même temps. Je pense que j’avais trop d’excitation honnêtement », a réagi Ben Simmons après coup. « Mais c’était super de pouvoir être sur le terrain. Pour le premier match, on voudrait évidemment gagner mais on sait pourquoi on a perdu. Il y a plusieurs raisons à cette défaite et ce sont des choses qu’on peut régler. On sait que ce n’était pas nous collectivement [hier soir]. Il y avait beaucoup d’appréhension en début de match, mais bon, maintenant, ce premier match est derrière nous. »

« Je dois me calmer, j’étais trop impatient »

Dominés dans quasiment tous les secteurs de jeu, face à un « Big Three » bien présent côté Nouvelle-Orléans, les Nets ont encaissé 36 points après rebond offensif des Pelicans ! A 61-39 dans la bataille du rebond, Brooklyn s’est fait manger dans le domaine, pris en flagrant délit d’efforts insuffisants, dès le match d’ouverture.

« Cela va prendre du temps. Subir une opération du dos et être éloigné du jeu pendant un an, il y a des petites choses que ta tête veut que tu fasses mais que ton corps ne suit pas. Je dois me calmer, j’étais trop impatient aussi », reprend Ben Simmons. « On a été dominé aux rebonds, ils ont été plus physiques. Ils en voulaient plus que nous, tout simplement. »

Largués à 18 longueurs après le premier quart, les Nets finissent à -22, en ayant compté jusqu’à 26 points de débours. Une soirée à oublier pour Brooklyn. Et encore davantage pour son « point forward », expulsé pour six fautes au bout de 23 minutes de jeu. Le curseur de l’agressivité était trop bas en attaque et trop haut en défense !

« On lui a dit dans les vestiaires qu’il était un élément essentiel de l’équipe et qu’on avait besoin de lui sur le terrain. Sortir pour six fautes n’est pas une option », a indiqué Kyrie Irving dans le New York Post. « On veut qu’il joue agressivement mais on veut encore plus qu’il joue intelligemment. »

Leur prochaine chance de se remettre la tête à l’endroit, c’est vendredi pour la réception des Raptors.