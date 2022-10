Draft 2019 | Qui n’a pas décroché sa prolongation de contrat ?

Alors que la saison débute ce soir, la « deadline » pour la prolongation des contrats rookies des joueurs draftés en 2019 était fixée à lundi, 18h aux Etats-Unis (heure de New York) et donc minuit en France.

Contrairement à Zion Williamson, Ja Morant, RJ Barrett, Tyler Herro ou encore Jordan Poole, Brandon Clarke, Nassir Little et Kevin Porter Jr. ces derniers jours, d’autres « gros noms » de la cuvée 2019 n’ont pas réussi à trouver un terrain d’entente avec leurs dirigeants respectifs.

Sont ainsi concernés Matisse Thybulle, Grant Williams, Cam Johnson, PJ Washington et Rui Hachimura. Via une « qualifying offer » de leurs dirigeants, les cinq ailiers seront donc « free agent protégés » à l’intersaison 2023. Ce qui signifie que leurs franchises respectives pourront s’aligner sur n’importe quelle offre extérieure, comme ce fut le cas cet été des Suns avec Deandre Ayton, qui avait accepté une offre des Pacers.

Matisse Thybulle a eu des « rapides discussions » avec les 76ers, mais il semblait peu probable qu’un accord soit trouvé au dernier moment. Idem pour Grant Williams puisque les plus récentes informations à ce sujet annonçaient qu’un accord était également loin d’être trouvé.

C’est en revanche un peu plus surprenant pour Cam Johnson, qui semble pourtant bien intégré au projet des Suns et il s’est même assuré la place de titulaire sur le poste 4 pour cette saison. Peut-être que ses dirigeants attendent justement de voir son rendement dans ce nouveau rôle, avant de prendre une décision quant à son avenir.

Pour PJ Washington et Rui Hachimura, c’est finalement une issue logique, puisque les Hornets et les Wizards sont dans des positions assez inconfortables, dans le ventre mou de l’Est, et ils préfèrent certainement attendre de voir de quoi sera fait leur exercice 2022/23, avant de sortir le chéquier pour leurs jeunes ailiers.

La liste des premiers tours de Draft 2019 non prolongés