RJ Barrett prolongé, Donovan Mitchell s’éloigne des Knicks

NBA – New York avait fixé une date-butoir pour prolonger RJ Barrett ou récupérer Donovan Mitchell. Ce sera la première option.



A un mois de la reprise de l’entraînement, les Knicks ont finalement décidé de prolonger RJ Barrett, leur jeune arrière canadien. Contrairement à Zion Williamson ou Ja Morant, draftés comme lui en 2019, Barrett ne va pas pas parapher un contrat maximum puisque ESPN parle d’un contrat de 120 millions sur quatre ans. A 22 ans, il va devenir le plus jeune joueur des Knicks à signer un contrat supérieur à 100 millions de dollars.

Cette prolongation intervient alors que les Knicks s’étaient fixés lundi comme date-butoir pour le transfert de Donovan Mitchell. Selon ESPN, et malgré des avancées, il y avait un fossé entre les exigences du Jazz et les propositions des Knicks. A New York, on a préféré mettre fin au feuilleton et se concentrer sur l’avenir de Barrett.

Même s’il n’est pas de la trempe d’un Ja Morant et d’un Zion Williamson, déjà All-Stars, Barrett est en pleine progression, et il reste sur sa meilleure saison en carrière. Cela peut sembler anecdotique, mais il fait partie des cinq joueurs qui ont cumulé 3 000 points, 1 000 rebonds et 200 3-points avant leurs 22 ans. Les quatre autres ? Kobe Bryant, LeBron James, Kevin Durant et Luka Doncic.

New York peut encore récupérer Mitchell

Est-ce que la prolongation de Barrett met fin aux discussions entre les Knicks et le Jazz ? Selon ESPN, les deux équipes n’excluent pas de reprendre les négociations d’ici fin septembre. Rien n’empêche d’ailleurs le Jazz de conclure un échange sans que Barrett soit inclus. Mais ESPN rapporte qu’il faisait partie du « package » souhaité par Utah, aux côtés de quatre premiers tours de Draft non protégés. Pour l’instant, les Knicks ne sont prêts qu’à en céder deux.

Si Utah tient vraiment à Barrett, cette prolongation, qui entrera en vigueur en 2023, limite les possibilités pour des raisons salariales, connues sous le nom de « poison pill ». C’est assez complexe mais grosso modo, le règlement stipule que le salaire d’un rookie déjà prolongé vaut plus du double dans un échange. Seule solution pour que Barrett soit échangé contre Mitchell : inclure le contrat d’Evan Fournier (37 millions sur deux ans) dans l’échange, via une troisième équipe.

C’est un obstacle de plus alors que le Jazz reste ferme sur sa volonté de récupérer un maximum de premiers tours de Draft non protégés.