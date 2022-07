Comme Ja Morant, Zion Williamson va signer le plus gros contrat possible

Finalement, malgré les blessures à répétition de Zion Williamson, les Pelicans ont décidé de lui offrir le plus gros contrat possible. The Athletic annonce que l’ancien numéro 1 de la Draft va s’engager pour un contrat de cinq ans, dont le montant va varier entre 193 et 231 millions de dollars en fonction de sa présence, ou pas, dans une All-NBA Team la saison prochaine.

Victime d’une fracture au pied l’été dernier, Williamson n’a pas joué de la saison, mais il est désormais rétabli et sans doute que ses dirigeants ont été rassurés par les premiers entraînements, mais aussi ses changements dans son éthique de travail.

Selon nos confrères, des clauses devraient être incluses dans son contrat, et on peut imaginer un système de primes en fonction du nombre de matches joués par saison. Il faut rappeler que l’intérieur All-Star n’a joué que 85 matches en carrière…