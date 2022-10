Les Rockets prolongent Kevin Porter Jr sur quatre années… mais ne garantissent que la première

Le choix de prolonger Kevin Porter Jr. n’était pas simple pour Houston. Sur le terrain, le meneur a prouvé qu’il avait du talent, tournant à 15.9 points, 6.2 passes et 4.2 rebonds de moyenne en deux ans dans le Texas.

Sauf que les questions sont nombreuses sur le joueur de 22 ans. Sur le terrain d’abord, où son efficacité est moyenne à 42% de réussite au tir depuis qu’il a rejoint les Rockets (36% de loin) et sa défense clairement en chantier. Sa complémentarité avec Jalen Green est également un point d’interrogation pour l’avenir de la franchise.

Hors des terrains également, puisqu’il est arrivé en NBA avec une mauvaise réputation suite à sa mise à l’écart à USC, et qu’il a carrément été mis dehors par les Cavaliers, après avoir pété les plombs dans le vestiaire.

Des bonus et conditions pour garder KPJ sous contrôle

Toutefois, ESPN et The Athletic rapportent que Kevin Porter Jr. vient de prolonger à Houston pour 82.5 millions de dollar sur quatre ans, à partir de la saison 2023/24. Dans le détail, il pourrait toucher 18.4 millions en 2023/24, 19.9 millions en 2024/25, 21.4 millions en 2025/26 et 22.8 millions en 2026/27.

Sauf que ce contrat traduit autant la confiance du club en KPJ… que ses doutes. Car en attendant d’en connaître les conditions exactes, on sait qu’il n’est que très partiellement garanti, seule la première année l’étant totalement. Selon Tim MacMahon, d’ESPN, les garanties sur la deuxième saison s’activent à certaines dates, alors que la quatrième année du contrat est une « team option », que l’équipe peut activer ou donc refuser à sa guise.

Les Rockets semblent ainsi avoir placé des tas de bonus et de conditions pour se protéger au cas où Kevin Porter Jr. referait des siennes. Et ainsi l’obliger à être impliqué et sérieux.