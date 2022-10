Les Celtics rendent hommage à Bill Russell avec leur maillot « City Edition »

L’hommage à Bill Russell sera général en NBA cette saison puisque le numéro 6 de l’ancien pivot, décédé le 31 juillet, sera retiré dans toutes les franchises et cousu sur tous les maillots.

Mais c’est naturellement à Boston, l’équipe de toujours de Bill Russell, que l’hommage est le plus appuyé. On sait que son #6 sera inscrit dans les deux raquettes du TD Garden et que deux soirées spéciales lui seront consacrées.

De plus, la franchise celte a dévoilé son maillot « City Edition » avec plusieurs clins d’œil à l’homme qui avait plus de bagues de champion que de doigts. Déjà, l’inscription « Celtics » est calligraphiée comme le Slade’s Bar & Grill, un restaurant qui appartenait à Bill Russell dans les années 1960.

Ensuite, on retrouve onze diamants sur les côtés ainsi que le même nombre autour du numéro 6 sur la ceinture du short. Sans oublier que les Celtics, en commençant dès mardi soir contre Philadelphie, porteront à onze reprises ce maillot. Onze, comme les onze titres remportés par le quintuple MVP évidemment.