Le numéro 6 de Bill Russell sur tous les maillots NBA

Le Media Day a été l’occasion pour tous les joueurs sollicités de se présenter pour la plupart avec leurs nouvelles tenues. On a ainsi pu découvrir la présence de l’hommage rendu à Bill Russell sur l’ensemble des maillots de la ligue, suite au décès de l’homme aux onze bagues de champion NBA.

Au niveau de l’épaule droite, une pastille noire et blanche dévoile le fameux numéro 6 de Bill Russell, un clin d’oeil que de nombreux joueurs ont tenu à souligner, à commencer par Marcus Smart, capitaine des Celtics, la franchise de Bill Russell. « Nous avons entendu des mots comme « pionnier », « précurseur » pour mentionner Bill Russell. Son impact sur ce sport est indéniable ».

Pour Grant Williams aussi, ce petit écusson est lourd de sens, particulièrement à Boston. « L’aura de Bill Russell, non seulement sur le terrain, mais aussi dans la communauté, sera toujours présente, et son héritage sera toujours présent à cause de ça », a déclaré Grant Williams, qui a été bercé par les exploits de Bill Russell par son grand-père. « J’ai la chance de jouer pour cette franchise ».

Si les Celtics seront au cœur des hommages rendus à Bill Russell, avec notamment la présence du numéro « 6 » géant dans ses deux raquettes et des soirées spéciales comme lors de l’ouverture de la saison face aux Sixers, c’est toute la NBA qui sera au diapason à travers ce patch sur les maillots de chaque équipe.

« Je suis heureux que nous puissions nous souvenir de lui de cette façon. La présence de son numéro sur les maillots, c’est une façon pour lui de veiller sur le jeu. C’est quelque chose de spécial, il a remporté tellement de bagues », a pour sa part souligné Jaren Jackson Jr, intérieur des Grizzlies.