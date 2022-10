La colère froide de Steve Kerr

Après Draymond Green, c’est Steve Kerr qui s’est présenté devant la presse pour évoquer l’incident entre son intérieur All-Star et Jordan Poole, et surtout la fuite de la vidéo. Il y a 27 ans, c’est lui qui était impliqué dans une bagarre avec un coéquipier, et pas n’importe lequel puisqu’il s’agissait de Michael Jordan. Au total, il a vu « une vingtaine de bagarres à l’entraînement« , et pour lui, la vidéo n’aurait jamais dû sortir.

« Quand les choses restent en interne, c’est presque facile à gérer » estime le coach des Warriors. « C’est tellement plus propre et plus facile. Dès qu’il y a une fuite, ça devient l’enfer et cela affecte les deux joueurs, chaque entraîneur, mais surtout les joueurs. Parce que tout est connu, les joueurs doivent maintenant faire face à toutes ces choses. Nous devons répondre à toutes ces questions et cela met tout le monde dans une situation délicate. »

« On doit faire le ménage »

À aucun moment, Steve Kerr n’évoque directement Draymond Green et Jordan Poole, et il se concentre sur cette vidéo qui a fuité. Sa colère est froide, et pour lui, c’est l’organisation même de la franchise qui est à revoir.

« Si vous aviez une caméra chez vous et qu’il y avait un conflit familial, voudriez-vous vraiment en discuter avec le monde entier ? Bien sûr que non. Vous voudriez le gérer en interne. C’est toujours l’objectif et, pour une raison ou une autre, il y a eu des fuites dans cette franchise. Ce n’est pas la première fois et on doit faire le ménage. »

Pour Steve Kerr, le vestiaire doit rester un sanctuaire, même si c’est de plus en plus compliqué avec les télévisions, les smartphones, etc.

« Cela ne devrait pas sortir des murs de notre salle d’entraînement mais ça l’a été. C’est un problème. On avait des caméras dans nos vestiaires pendant les Finals. Cela fait longtemps que le caractère sacré du vestiaire est malmené. Vu le monde actuel, avec les réseaux sociaux, les critiques et les jugements permanents, on a conscience que c’est une grande partie de ce qui anime la NBA, et ça signifie donc qu’il faut trouver le bon équilibre. »