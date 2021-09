Le jour où Steve Kerr s’est battu avec Michael Jordan

On ne présente plus Steve Kerr, cinq fois champion NBA en tant que joueur, trois fois en tant qu’entraîneur, champion du monde 1986 avec les Etats-Unis, mais aussi le joueur le plus adroit à 3-points de l’histoire avec un somptueux 45.4%. Une adresse qui lui a permis d’intégrer l’effectif des Bulls en 1993 après la retraite de Michael Jordan. Deux ans plus tard, les deux hommes jouent ensemble, mais en viennent aux mains à l’entraînement…

Petit flashback. À l’époque, « His Airness » a retrouvé la NBA quelques mois auparavant, mais il n’a pas réussi de miracle puisque Chicago s’est incliné face au Magic en playoffs. Mais le numéro 23 des Bulls veut ramener sa franchise au sommet, et il débarque au training camp hyper motivé.

Steve Kerr va donc en faire les frais.

« Je ne sais pas à quoi je pensais ce jour-là » raconte-t-il sur ESPN. « C’est Michael Jordan. Le plus grand joueur de tous les temps. Mais j’étais aussi un super compétiteur, et je ne pouvais pas rester sans broncher. Je devais réagir ou… je n’aurais pas dû le faire. »

En plein training camp, un traditionnel scrimmage avec Michael Jordan et Steve Kerr qui défendent l’un sur l’autre. Entre deux teignes, les accrochages se multiplient, le trashtalking monte d’un ton, et ça dégénère.

« J’ai mal pris un truc qu’il m’a dit. Donc, je lui ai répondu, et il n’a pas apprécié. On s’est retrouvé près de la touche, et il m’a donné une manchette sur le torse. Je l’ai repoussé, et la suite vous connaissez. Nos coéquipiers nous ont alors séparés. »

Phil Jackson demande à Michael Jordan de s’excuser

La suite, c’est que les deux joueurs échangent des coups, et Steve Kerr s’en sort avec un oeil au beurre noir.

« Je sais que si ç’avait été une vraie bagarre, il m’aurait sans doute tué s’il avait voulu. Mais sur le coup, je voulais juste me défendre. »

Après l’entraînement, Phil Jackson chopera Michael Jordan, et lui demandera de s’excuser auprès de Steve Kerr. Dans l’heure, il s’exécutera, et le lendemain, les deux hommes se parlaient comme si rien ne s’était passé.

« À partir de ce jour-là, nos relations ont complètement changé » explique Steve Kerr. « Il y avait un respect mutuel, et je pense que Michael avait davantage confiance en moi pour les situations importantes. »

Dans son ouvrage « Eleven Rings », Phil Jackson raconte que cette bagarre a carrément eu l’effet d’un déclic sur Michael Jordan, et qu’elle a été un tournant dans la saison. Sept mois plus tard, les Bulls redevenaient champions NBA après la deuxième plus belle saison régulière de l’histoire : 72 victoires pour 10 défaites.