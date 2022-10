« Ça fait du bien de finir sur une note victorieuse c’est sûr, mais il y a beaucoup de choses qu’on doit corriger, beaucoup de choses à améliorer. » Le discours de Stephen Silas, à l’issue d’un premier match de présaison, n’étonnera personne. Ses Rockets n’ont pas eu besoin d’être parfaits pour atomiser les Spurs cette nuit (134-96).

Leurs voisins évoluaient certes sans Keldon Johnson et Josh Primo, mais ils ont eu beaucoup de mal à trouver la mire. « Je crois qu’on défend mieux en ce moment. On fait mieux à l’entraînement parce que tout part de l’entraînement », remarque par exemple Alperen Sengun.

Pendant la majeure partie de la soirée, ils ont affiché une belle énergie dans ce secteur, même lorsque l’écart a grimpé au-delà des 30 unités. Ils s’en sortent ainsi avec 96 points encaissés ce qui, à l’échelle des prestations défensives de l’an dernier, est une petite prouesse : les Texans avaient maintenu leurs adversaires sous les 100 points à seulement… sept reprises. En valeur absolue, Houston était la pire défense de toute la ligue et de loin avec 118 points encaissés chaque soir l’an dernier.

« On s’est concentrés sur la défense évidemment. L’aide était bonne. On les a forcés à tirer à 3-points et nos efforts étaient vraiment à la hauteur sur le plan défensif. Ouais, si on peut faire des efforts, terminer les possessions avec des rebonds, alors on peut courir en transition, c’est ce qu’on fait le mieux », note Stephen Silas.

Les rookies font le boulot

Le coach ajoute : « Je suis très encouragé par notre intensité sur le plan défensif et il est important pour nous de traduire cette défense en attaque. » Le technicien a été séduit par la couverture sur l’homme, sur le « pick-and-roll » ou en isolation. Et le fait d’avoir su pousser les attaquants adverses à jouer loin de la raquette.

« Si on oblige les équipes à tirer en fin de possession, cela signifie qu’on fait des efforts jusqu’au bout. Des possessions comme ce soir, où ils tirent avec une une ou deux secondes à jouer, ou une violation des 24 secondes, ce sont de bons indicateurs de ce qu’on fait pour ce qui est de jouer dur sur le plan défensif », juge le coach.

Ce dernier a notamment pu compter sur les bonnes sorties de ses rookies, Jabari Smith Jr. et Tari Eason, auteurs de 21 points chacun, tout en montrant de bonnes choses en défense. Le premier ? « Il est bien placé défensivement. Il est long, athlétique et occupe les espaces », énumère le Stephen Silas. Quant au second, l’état d’esprit est déjà là. « Ma mentalité ne change jamais. […] Je me donnerai toujours en défense et je serai l’un des joueurs les plus acharnés sur le terrain », promet Tari Eason.

Ne reste plus qu’à traduire ces bonnes intentions en saison régulière.