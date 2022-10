Les Spurs atomisés à Houston

Pas vraiment de suspense cette nuit entre les Celtics, les Raptors et donc les Rockets, qui ont à leur tour dépecé les Spurs pour leur entrée en matière en 2022. Alors qu’on pouvait attendre Jalen Green ou Kevin Porter Jr, ce sont les deux rookies Tari Eason et Jabari Smith Jr (21 points chacun) qui ont tiré leur épingle du jeu du côté de Houston, bien secondés par le trio Christopher-Gordon-Sengun (15, 13 et 13 points).

Les locaux ont pris le match par le bon bout, avec l’aide d’un Eric Gordon inspiré et d’un Alperen Sengun clinique (30-17). Malgré la réaction de Devin Vassell (13 points) et Jakob Poeltl (9 points, 10 rebonds), Houston n’a pas lâché le morceau et a conforté son avance avant le repos. Jalen Green a trouvé Josh Christopher dans les airs en contre-attaque, et Jabari Smith Jr a contribué à relancer la machine. À l’image du panier de Daishen Nix, inscrit de sa moitié de terrain au buzzer de la mi-temps (62-37), il ne pouvait rien arriver aux Rockets !

Houston a maintenu la pression au retour des vestiaires, avec Jabari Smith Jr pour creuser un peu plus l’écart, ce malgré un passage intéressant de Jeremy Sochan. Avec 30 points dans la musette à 10 minutes de la fin (105-75), San Antonio a bu la tasse jusqu’au bout dans un final ponctué par le premier panier de Boban Marjanovic et le show Christopher-Washington pour un succès 134-96 à l’arrivée.