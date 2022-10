Les Clippers entament leur présaison avec une très large victoire

Dans une salle de Seattle à moitié remplie, les Clippers n’ont fait qu’une bouchée des coéquipiers de Norris Cole et Briante Weber avec un succès 121-81 !

C’est Luke Kennard qui a placé ses coéquipiers sur les bons rails à coups de 3-points. En quatre minutes, les Clippers signent un 15-2 pour boucler le 1er quart-temps avec 21 points d’avance (37-16).

Privés de leurs titulaires (Kawhi Leonard, Paul George, Reggie Jackson, Nicolas Batum, Ivica Zubac) et de John Wall, les Clippers enchaînent avec un 12-2 pour prendre 31 points d’avance à six minutes de la mi-temps (49-18). Tyronn Lue peut déjà faire tourner à fond son effectif et c’est le Français Moussa Diabate qui se met en évidence avec 14 points et 7 rebonds à 100% aux tirs. À ses côtés, Moses Brown signe un double-double et Luke Kennard termine meilleur marqueur avec 16 points.

Côté Maccabi, où l’on comptait neuf joueurs américains, Anthony Morse est le plus en vue avec 20 points.