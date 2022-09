Christian Wood, 6e homme à Dallas

Pour entourer au mieux Luka Doncic cet été, les Mavericks ont privilégié la taille dans leur recrutement, enregistrant les arrivées de Christian Wood et JaVale McGee, afin d’accompagner Dwight Powell, Maxi Kleber et Davis Bertans à l’intérieur.

Lors du « media day », Jason Kidd a d’ailleurs donné quelques indications concernant son cinq majeur. Ainsi, outre Luka Doncic et Dorian Finney-Smith, le coach texan a déclaré que Spencer Dinwiddie et JaVale McGee seraient ses titulaires en 2022/23, avec Reggie Bullock et Tim Hardaway Jr. qui se disputeront vraisemblablement la cinquième et dernière place, lors du training camp.

Par conséquent, cela laisse un certain Christian Wood dans la peau du sixième homme. Une petite surprise, quand on sait que le joueur de 27 ans était un titulaire indiscutable chez les Rockets, depuis deux saisons (19.1 points et 9.9 rebonds de moyenne, à 51% aux tirs et 38% à 3-pts).

« Je reste motivé dans tous les cas, en sortie de banc ou dans le cinq majeur. C’est quelque chose que je peux comprendre et dont je ne m’inquiète pas vraiment », assure-t-il cependant. « Je m’inquiète plutôt de savoir qui finira les matchs. C’est quelque chose [le statut, ndlr] dont nous reparlerons probablement au moment de ma prolongation de contrat et de la free agency, mais ça ne me perturbera pas durant la saison. »

Les playoffs et un gros contrat dans le viseur

Dans un an, Christian Wood sera effectivement libre de tout contrat et, pour lui, il sera primordial de briller cette saison, afin de décrocher le jackpot l’été prochain. En sortie de banc, il devrait avoir l’opportunité de performer au mieux et, surtout, de le faire dans une équipe appelée à s’installer dans le Top 8 de sa conférence.

Un changement significatif pour l’ancien intérieur de Detroit et Houston, qui n’a encore jamais joué les playoffs.

« C’est une énorme opportunité pour moi d’être enfin dans une équipe qui gagne », livre-t-il à ce propos. « Si vous vous penchez sur ma carrière, vous verrez que j’ai souvent joué dans des équipes qui perdaient, donc je vais enfin avoir la possibilité de faire mes preuves, de prouver que je peux faire de bonnes choses dans une équipe qui gagne. Quand vous perdez un certain nombre de fois, vous commencez à être motivé pour gagner. Même à Houston, mon objectif était de gagner un maximum de matchs, mais ça ne s’est pas déroulé comme imaginé, car des joueurs voulaient s’en aller. »

Excité à l’idée d’évoluer aux côtés de Luka Doncic, avec qui il devrait notamment se régaler sur pick-and-roll, Christian Wood sera principalement attendu sur le plan offensif chez les Mavericks. Même s’il devra aussi travailler sur ses lacunes défensives, pour ne pas trop pénaliser sa nouvelle équipe.

« Je veux qu’il soit lui-même », insiste Jason Kidd à ce sujet. « Je ne lui demanderai pas de faire quelque chose qu’il n’a jamais fait dans cette ligue. En l’occurrence, il sait comment marquer des points. Nous l’aiderons au fur et à mesure pour qu’il se fasse à notre défense collective, mais il est capable d’y arriver. Dans tous les cas, je veux juste qu’il joue son jeu. J’ai besoin qu’il soit Christian Wood. »