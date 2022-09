Les Mavericks changent de taille

Finalistes de conférence à la surprise générale, après une fessée infligée aux Suns à Phoenix lors d’un Game 7 ébouriffant en demi-finale de conférence, les Mavs ont pourtant vécu une intersaison contrastée.

Sur le papier, avec la perte de Jalen Brunson et les arrivées de JaVale McGee et Christian Wood, Dallas n’a pas vraiment reculé, mais ne semble pas non plus avoir vraiment amélioré son effectif…

« Ça va être une équipe différente. C’est une nouvelle saison qui démarre et on va voir ce qu’on a [dans le ventre] », a déclaré Jason Kidd en ouverture de camp d’entraînement. « J’ai toujours dit que Noël était un bon point de repère pour savoir à peu près où nous en sommes collectivement. J’espère qu’on en saura plus d’ici là. »

Cinquième meilleur bilan de NBA en saison régulière à 52 victoires pour 30 défaites, les Mavs ont su hausser leur niveau de jeu durant les playoffs. Après avoir vaincu le Jazz et les Suns, Dallas est tombé sans trop de suspense en cinq manches face aux Warriors en finale de conférence. Un revers dont il faut tirer les enseignements…

« C’est énorme d’avoir pu y accéder. C’est une grosse expérience pour l’équipe et on sait maintenant ce que ça demande d’arriver en finale NBA. Il y a beaucoup de choses à apprendre de l’an passé. »

Luka Doncic ménagé

Kristaps Porzingis transféré, les Mavs avaient effectivement besoin de renfort sous les panneaux, après avoir terminé 24e de la ligue aux rebonds par exemple. La double arrivée de Christian Wood et JaVale McGee doit remédier, au moins partiellement, à ce souci de taille, qui a été l’une des clés de l’échec face aux Warriors.

« McGee va pouvoir nous aider sur le terrain mais pas seulement. C’est un triple champion NBA. Et puis si on regarde C-Wood et ce qu’il peut faire aussi bien en attaque qu’en défense, il va nous aider aussi. On est content de les intégrer dans l’équipe et on va voir quelles sont leurs points forts pour en profiter au mieux, sachant qu’on doit avant tout défendre. »

Dans leur quête d’entourer au mieux la superstar locale, Luka Doncic, les Mavs ont donc décidé de mettre l’accent sur le secteur intérieur durant l’été tout en maintenant leur confiance à leurs vétérans déjà en place sur les secteurs extérieurs, avec notamment Spencer Dinwiddie et Tim Hardaway Jr, de retour.

Mais, comme toujours à Dallas, c’est Luka Doncic qui fera la pluie et le beau temps. De retour d’un long été sous le maillot de la sélection slovène, il devrait être économisé d’ici à la reprise officielle des opérations.

« On va mettre un programme en place. On va voir ce qu’il veut faire et on va partir de là », conclut notamment Jason Kidd. « Le plus important est de communiquer et voir comment on peut avancer. Ce que je peux dire, c’est qu’il est définitivement en forme. On n’aura pas besoin de s’inquiéter de ça. On va voir comment on utilise le camp d’entraînement pour lui, après un été où il a beaucoup joué. »