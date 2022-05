Dans le Game 1 à Golden State, les Mavericks ont pris 55 % (48/86) de leurs shoots derrière l’arc. Comme ils n’ont shooté qu’à 23 % de réussite à 3-pts, les rebonds ont été très nombreux pour les Warriors, qui ont remporté cette bataille 51 prises à 35.

Les Californiens sont habitués depuis le début des playoffs à avoir des rebondeurs multiples. Certes Kevon Looney a fait un gros match à 22 prises contre les Grizzlies, mais avant lui, c’était Andrew Wiggins qui avait pris le plus rebonds par match face aux Nuggets au premier tour.

Dans cette première manche face aux Texans, c’est Stephen Curry (1m88) qui a dominé tout le monde, avec 12 prises en 31 minutes. Un des meilleurs matches de sa carrière en playoffs dans ce domaine.

« J’ai toujours un radar pour les rebonds », assure le MVP 2015 et 2016 au SF Chronicle. « Parfois, on les attrape, parfois non. Je doute d’être capable de prendre plus de dix rebonds à chaque rencontre, mais j’ai toujours les mêmes intentions. »

« C’est vraiment important d’avoir ces longs rebonds, ça lance les transitions »

En demi-finale de conférence, les Warriors devaient gérer Steven Adams et Jaren Jackson Jr., des joueurs grands et imposants sous les cercles. Là, les Mavericks sont moins puissants et ils s’appuient surtout sur le shoot extérieur. Les intérieurs de Golden State bloquent les adversaires et les extérieurs assurent la récolte.

« Il y a plusieurs rebonds où on a pu voir Curry venir du côté faible. Il avait lu la situation, il savait où la balle allait arriver avant tout le monde », remarque Steve Kerr. « On est concentré sur ce point-là », assure Otto Porter Jr., six rebonds dans ce Game 1. « On a vu les vidéos : beaucoup de rebonds parviennent aux extérieurs. »

Klay Thomson a ainsi pris cinq rebonds, comme Wiggins, Looney et Damion Lee. Jordan Poole a de son côté gobé trois rebonds, et Draymond Green neuf. Ainsi, chacun ou presque peut devenir le meilleur rebondeur de l’équipe le temps d’un match.

Surtout, que des meneurs, arrières et ailiers soient les premiers au rebond, c’est également une arme offensive précieuse.

« C’est vraiment important d’avoir ces longs rebonds, ça lance les transitions », analyse Green. « Voilà pourquoi c’est essentiel d’avoir ces ballons qui traînent, on doit les récupérer. C’est capital dans notre stratégie. Des tirs longue distance, ça donne des rebonds longs et on est conscient qu’il faut contrôler ce secteur. Ça fait partie de ce qu’on veut faire. »