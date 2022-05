Andrew Wiggins va au charbon

Pour ses premiers pas à Golden State, Andrew Wiggins a d’abord enfilé le costume de premier lieutenant de Stephen Curry en l’absence de Klay Thompson. Ensuite, il a changé de mission, pour devenir un bien meilleur défenseur. Désormais, une nouvelle mutation le pousse à être le meilleur rebondeur des Warriors. Rien que ça.

Avec ses 7.3 prises de moyenne, l’ancien Wolf est effectivement le joueur le plus actif de l’équipe sous les cercles depuis le début des playoffs. Pourtant, avec ses 2m01 et 89 kilos, il n’est pas forcément le mieux armé pour cet exercice, mais comme l’expliquait récemment Draymond Green, « Wiggs » est devenu un spécialiste du sale boulot.

« Ce n’est pas facile. Car 99% du temps, je suis plus petit que mes adversaires », relate-t-il. « Après, je suis aussi puissant et athlétique que n’importe qui. J’adore me battre avec les gars, j’aime le côté physique de tout ça. Il faut être en alerte dans ce domaine, car si on s’endort, alors les adverses vous poussent et vous enterrent. »

« Croyez-moi, je veux toujours marquer des points. Mais pour l’instant, on a beaucoup de joueurs qui peuvent marquer »

Au premier tour, Andrew Wiggins a bataillé avec les intérieurs de Denver comme Aaron Gordon, Jeff Green, JaMychal Green et Nikola Jokic. Il a terminé cette série contre les Nuggets avec 6.8 rebonds par match. Le voilà désormais face aux Grizzlies, à se battre sous les cercles avec Brandon Clarke et Xavier Tillman.

« Cela demande un fort mental », explique Draymond Green, qui en connaît un rayon sur le fait de défendre sur plus grand que soi. « On fait beaucoup de sale boulot, en bataillant avec les gars. Une grande partie de ce poste ne se voit pas dans les statistiques. Cela demande de la fierté, de l’estime de soi. Car, au fond, tout ça, c’est important. Il fait les petites choses qui paient à la fin, qui permettent au small-ball de fonctionner. »

Après deux matches dans cette demi-finale de conférence, Andrew Wiggins est à 8.5 rebonds de moyenne et il en a déjà gobé 8 offensifs ! Il aide ainsi bien son équipe, qui a pris plus de rebonds (104) que Memphis (94) sur les deux premiers matchs, alors que c’était un sujet d’inquiétude avant la série; « Il comprend que ça peut faire la différence », se réjouit Stephen Curry. « Vous pouvez en être fier de ça, on peut le souligner aussi. Le basket, ce n’est pas seulement marquer des points, c’est tout le reste également. »

Surtout qu’avec l’émergence de Jordan Poole dans ces playoffs, le premier choix de la Draft 2014 shoote moins que durant la saison régulière. Il travaille donc dans l’ombre et se sacrifie pour le groupe.

« Croyez-moi, je veux toujours marquer des points », confirme-t-il. « Mais pour l’instant, on a beaucoup de joueurs qui peuvent marquer. Donc je fais ce que je peux. On est au plus niveau, les playoffs, les Finals, c’est là qu’on construit sa légende. Les gens se souviennent de ces moments-là. Par conséquent, je vais faire tout ce qui est nécessaire pour gagner. »