Draymond Green met en lumière le travail de l’ombre d’Andrew Wiggins

Avec 14 points, 7 rebonds et 2 passes de moyenne pour aider les Warriors à passer l’obstacle Denver au premier tour, le tout à 52% de réussite aux tirs dont 60% derrière l’arc, Andrew Wiggins retrouve les playoffs pour la deuxième fois de sa carrière seulement.

Après une brève découverte avec les Wolves en 2018, il a une vraie chance d’aller loin cette année avec les Warriors. Et, dimanche soir à Memphis, l’ailier canadien de Golden State a encore été bon pour tenir le coup après l’expulsion de Draymond Green en première mi-temps, avec 17 points, 8 rebonds dans une victoire sur le fil du rasoir.

L’ancien numéro 1 de la Draft 2014 fait désormais partie des meubles chez les Warriors, et ce rôle de seconde lame derrière les « Splash Bros » lui convient à merveille. C’est Draymond Green qui le dit le mieux !

« Je l’ai déjà dit lors des deux derniers matchs mais Wiggins joue à un niveau incroyable en ce moment », affirmait déjà Draymond Green à la fin du Game 3 face à Denver. « Je sais que la plupart des gens vont me dire qu’il n’a marqué que 9 points. Mais ça montre à quel point il y a un manque de connaissance du jeu et comment les gens ratent beaucoup de choses. Parce que Wiggins joue à un niveau incroyable des deux côtés du terrain. »

Utilisé en poste 4 très extérieur, Andrew Wiggins s’adapte plutôt bien à cette nouvelle donne, lui qui n’est pas nécessairement réputé pour aimer les contacts dans la raquette. Mais, que ce soit face aux Nuggets ou aux Grizzlies, le All-Star continue d’aller agresser la défense adverse, peu importe le coût physique et les coups de coude…

« C’est grâce à lui que cette nouvelle version de notre cinq de la mort fonctionne »

« Andrew a attaqué le cercle, ce qui était très bien », a récemment ajouté Draymond Green dans son propre podcast, The Draymond Green Show. « Je me rappelle de Joe Dumars qui était un de mes mentors et qui disait toujours : ‘Draymond, dans ton équipe, il faut toujours avoir un gars qui va jouer les pare-chocs, qui va tordre le grillage encore et encore’. C’est ce que Wiggins a fait ces deux derniers matchs. C’est lui qui a tordu le grillage et qui laisse tous les autres passer derrière lui. C’est grâce à lui que tout s’est ouvert ensuite. »

Toujours capable de coups de chaud en attaque avec ses qualités physiques exceptionnelles et les positions ouvertes que lui offrent les pistoleros qui l’accompagnent, Andrew Wiggins s’est fait violence pour apporter sa présence aux rebonds et en défense. De quoi redonner vie au « Death Lineup » des Warriors, devenu le « Fast Five ».

« Sa manière d’attaquer le cercle est incroyable, mais aussi, et personne n’en parle, la manière avec laquelle il s’implique au rebond. C’est grâce à lui que cette nouvelle version de notre cinq de la mort fonctionne vraiment. Si je bataille avec le Joker, ce qui n’est pas une mince affaire, et que j’essaye de le tenir loin du cercle, c’est très difficile pour moi d’aller chercher le rebond. Wiggins mais aussi Klay doivent aller les chercher. Jordan Poole en a eu 4 ou 5 [au Game 2 contre Denver]. C’est très important pour que ce cinq de petite taille fonctionne. »

Critiqué dans le Minnesota où le costume de patron était trop large sur ses frêles épaules, le Andrew Wiggins des Warriors est un joueur plus solide. Aussi bien physiquement que mentalement.

« Je le trouve très bon sur ses attaques du cercle et en défense. C’est bien simple, je ne l’ai jamais vu si concentré », conclut Draymond Green. « Je veux dire sur le plan de match, dans la discipline, dans la bataille, aux rebonds, c’est beau à voir comment il a relevé le défi en faisant toutes les petites choses pour l’équipe. »