Mark Cuban : « Je pense que Christian Wood va surprendre beaucoup de monde »

Même si Jalen Brunson n’a pas été remplacé, les Mavericks ont quasiment bouclé leur recrutement. Pour franchir un cap, ils ont décidé de renforcer le secteur intérieur avec les venues de Christian Wood et de Javale McGee. Les deux vont apporter des rebonds, du danger au-dessus du cercle, mais aussi des écrans pour faire de la place à Luka Doncic, Spencer Dinwiddie ou encore Tim Hardaway Jr.

Peu médiatisé comme les Rockets ne jouent plus rien depuis deux ans, Wood fait partie des neuf joueurs qui tournaient à plus de 17 points et 10 rebonds de moyenne cette saison. A ses côtés, que des pointures : Jokic, Embiid, Giannis, Adebayo…

« Je pense qu’il va surprendre beaucoup de monde. Je pense qu’il est bien meilleur que ce qu’on annonce » prévient Mark Cuban. « Lorsqu’il se sera habitué à jouer avec Luka et à son rôle, il est capable de contrer, de prendre des rebonds, de créer, de prendre des passes lobées. Il est tellement polyvalent que nous sommes très heureux de l’avoir. »

Même enthousiasme chez Jason Kidd : « Quand on voit ce qu’il peut faire au rebond, je pense que ça va être important pour nous, et on en a besoin. On n’était pas très bon au rebond cette saison, et on espère être meilleurs la saison prochaine. »

McGee revient avec trois bagues

Avec McGee, les Mavericks récupèrent un triple champion NBA et un coéquipier modèle. Déjà passé par Dallas en 2015/16, il vient de signer l’une de ses meilleures saisons chez les Suns avec 9 points et 7 rebonds de moyenne en 16 minutes.

« A l’époque, il était blessé, et il était plus jeune » rappelle Cuban à propos de ce premier passage raté. « Aujourd’hui, il a joué dans beaucoup d’équipes titrées. Il sait comment ça marche… Il a gagné trois titres, c’est un vétéran, il contre, il est grand et il est physique. Il sait comment jouer et il va être très bon pour nous. »

La saison passée, les Mavericks avaient terminé 24e sur 30 au classement des rebonds, et 15e sur 16 en playoffs. Avec la paire Wood-McGee, ils devraient progresser. « On est heureux de les avoir sous les panneaux, et on parle aussi de protection du cercle et de points. Wood peut scorer, et JaVale aussi » conclut Kidd.