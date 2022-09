Espagne ou France ? Dirk Nowitzki vote pour les Bleus !

Voilà déjà la fin de cet EuroBasket 2022. Les deux semaines et demi de compétition auront été riches en spectacle et en enseignements. C’est finalement par un duel fratricide entre deux nations dominantes du basket européen des 15 dernières années, la France et l’Espagne, que le vainqueur va être désigné.

En tant qu’ambassadeur du tournoi, Dirk Nowitzki, honoré par la fédération allemande, qui a retiré son maillot lors du premier match de l’Euro entre la France et l’Allemagne, a été invité à donner son pronostic. Et même s’il s’attend à un combat acharné, le « Wunderkid » a choisi la France.

« Ça a été un tournoi plein de surprises, avec des défaites de grandes stars un peu tôt. Il reste deux grandes équipes, qui sont encore debout. Ce sont deux équipes, qui n’ont pas vraiment une superstar qui se dégage. Ce sont de très bonnes équipes, qui ont des bancs denses », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas comment ça va tourner. Honnêtement, ça pourrait aller dans un sens comme dans l’autre, comme ça a été le cas durant tout le tournoi. Si je devais choisir une équipe, je pense que je choisirais la France, mais les deux sélections sont vraiment proches, bien coachées, avec de bons arrières, des shooteurs, des grands qui peuvent dominer ».

Les meilleurs lieutenants côté tricolore ?

Dirk Nowitzki a mis en avant l’impact d’un Rudy Gobert mais aussi l’importance des « role players », à même de faire basculer la rencontre du côté tricolore.

« Ils vont devoir jouer comme ils l’ont fait lors de la demi-finale, avec une grosse défense, en faisant en sorte que Rudy Gobert joue un rôle important, et en prenant tous les rebonds. Je trouve que Gobert est fantastique défensivement. Il est tellement long, tellement actif. En attaque, je trouve qu’ils ont beaucoup d’options. Thomas Heurtel joue bien en sortie de banc, Guerschon Yabusele a très bien joué, il y a des gars qui peuvent créer au périmètre, Evan Fournier, un super shooteur et créateur ».

La légende des Mavs n’a pas manqué de souligner les qualités de la Roja, avec notamment un Lorenzo Brown qui l’a impressionné par sa justesse et sa régularité sur l’ensemble du tournoi.

« Les deux équipes sont bien équilibrées, avec beaucoup de bons joueurs, des joueurs différents qui peuvent monter d’un cran et réussir de gros tirs, de grosses actions. Je pense que ce sera une super finale », a-t-il conclu.