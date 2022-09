La cérémonie de retrait du maillot de Dirk Nowitzki par l’Allemagne

Après les Dallas Mavericks, c’est désormais l’Allemagne qui a retiré le maillot de Dirk Nowitzki.

Avant la rencontre face à la France, à l’EuroBasket 2022 qui débute à Cologne pour le groupe B, le « Wunderkind » a ainsi vu son numéro #14 s’élever au plafond de la salle, signe qu’il ne sera jamais plus porté en sélection.

Une cérémonie sobre, à l’image du champion 2011 en NBA, qui a vu Frank-Walter Steinmeier, le président de la république allemande, Hamane Niang, le président de la FIBA, et Ingo Weiss, le président de la fédération allemande de basket, se succéder pour lui rendre hommage, avant de lui céder le micro.

Sans surprise, Dirk Nowitzki n’a pas fait dans l’effusion. Alors que Jason Kidd et Mark Cuban avaient fait le déplacement, et que Luka Doncic était resté, il a ainsi surtout tenu à remercier ceux qui l’ont aidé tout au long de son chemin, en promettant simplement de faire moins long qu’à Dallas… et de ne pas oublier sa soeur, cette fois.